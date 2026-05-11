Turcii, luați prin surprindere de Mirel Rădoi: ”Rămâne un mister!”

Tehnicianul a ajuns la trei înfrângeri la rând. Rădoi a debutat în meciul cu Eyupspor (scor 0-3), a urmat apoi un eșec cu Beșiktaș (scor 0-2), iar în ultima etapă, Gaziantep a pierdut cu Goztepe (scor 1-2).

Turcii de la GaziantepPusula s-au declarat surprinși de deciziile tehnico-tactice luate de Mirel Rădoi în meciul cu Goztepe.

Concret, turcii au fost luați prin surprindere de faptul că Rădoi a aliniat un prim 11 inedit și a făcut prima schimbare abia în minutul 86, chiar dacă echipa sa dădea semne că va ceda. Jurnaliștii turci susțin că decizia lui Rădoi a luat cu surprindere pe toată lumea și spun că nu înțeleg motivul care a stat în spatele acesteia.

”Antrenorul lui Gaziantep, Mirel Rădoi, a surprins pe toată lumea după ce a folosit o formulă de start diferită în meciul cu Goztepe și a făcut prima schimbare abia în minutul 86. În ciuda evoluției mediocră a echipei și a faptului că formația era condusă din minutul 80, tehnicianul român i-a introdus pe Gassama și Lungoyi. Decizia lui Rădoi de a efectua prima modificare atât de târziu în meci i-a surprins pe suporteri, iar motivul din spatele acesteia rămâne un mister”, au scris turcii.

Rămâne de văzut cum va evolua mandatul lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Conducerea clubului este dispusă să îi dea timp lui Mirel Rădoi să pregătească următorul sezon, însă, în cazul în care echipa ar ajunge la cinci înfrângeri la rând, șefii clubului ar putea lua o decizie drastică în ceea ce privește viitorul tehnicianului.