LIVE pe Pro Arena și VOYO începând cu ora 13:00 se dispută în Sala Dinamo Final Four-ul Ligii Liceelor Playerfy.

Pentru marele trofeu se luptă București, Giurgiu, Sibiu și Constanța.

Programul meciurilor de astăzi din Final Four - semifinalele și finalele

”⚽️ În urma tragerii la sorți, știm împerecherea celor două semifinale:

⚔️ câștigătoarea din Giurgiu va înfrunta câștigătoarea din București, iar

⚔️ câștigătoarea din Sibiu va juca împotriva câștigătoarei din Constanța.

⭐ De asemenea, înainte de marea finală, vom avea și un meci demonstrativ între All Stars Team 🆚 Selecționata Ligii Liceelor.

🏆 De la ora 16:30 vom afla câștigătoarea marii finale, iar imediat după va avea loc festivitatea de premiere. 🎉”, a punctat pagina oficială de Facebook Liga Liceelor Playerfy.