Catalanii se pregătesc să sărbătorească titlul în La Liga, iar sărbătoare poate veni chair după El Clasico.

Partida Barcelona - Real Madrid, din runda 35 de La Liga, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Barcelona, aproape să semneze cu starul brazilian

Echipa catalană vrea să își țină aproape jucătorii de bază, iar prelungirea contractului lui Raphinha este una dintre prioritățile clubului condus de Hansi Flick.

Brazilianul al cărui contract expiră în vara anului 2028 a fost întrebat dacă vrea să continue la Barcelona, iar răspunsul său a fost pozitiv.

„Mă văd la Barca pentru mulți ani de acum înainte.

Am contract până în 2028, iar dacă clubul dorește să discutăm, sunt deschis la această idee și îi aștept”, a spus Raphinha, citat de presa spaniolă.

Starul brazilian a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Barcelona în acest sezon și are 19 goluri și opt pase decisive în 31 de meciuri jucate în acest sezon pentru formația balugrana.

80 de milioane de euro este cota lui Raphinha, conform site-ului de specialitate Transfemark.com.

Raphinha, furibund după ce au apărut informații despre plecare sa de la Barcelona

În urmă cu câteva zile, au apărut informații în legătură cu o posibilă plecare a lui Raphinha de la Barcelona.

Brazilianul a fost întrebat despre știrea care a circulat, conform căreia Raphinha i-a informat pe oficialii catalani că nu este convins dacă va continua la Barcelona din vară.

Starul campioanei Spaniei a negat vehement aceste informații și l-a criticat pe jurnalistul care a lansat această știre.

„De când am ajuns la Barcelona, ​​din prima zi au existat speculații despre plecarea mea de la club. Cred că oamenilor nu le place să mă vadă aici. Mai ales presei... există o persoană care pur și simplu minte.

Jurnalistul care a scris asta a scris și alte lucruri despre mine care au fost minciuni, spunând că m-am întâlnit cu clubul, că am vorbit intern despre indecizia mea, că nu știam dacă voi continua sau nu... tipul ăla pur și simplu minte. De fiecare dată când publică o știre pe care trebuie să o omită, sunt întotdeauna, sau aproape întotdeauna, lucruri foarte irelevante care ies din gura lui”, a criticat Raphinha, conform Mundo Deportivo.