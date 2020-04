Transfer de avarie pentru Real Madrid. Edin Dzeko poate ajunge pe Bernabeu pentru doar 10 milioane de euro! 

Capitanul Romei este solutia ieftina si pe termen scurt pentru atacul „galacticilor”.

Edin Dzeko (34 ani), capitanul lui AS Roma, ar putea ajunge in aceasta vara la Real Madrid pentru o suma infima, doar 10 milioane de euro. Italienii se gasesc in dificultate financiara, ei preconizand ca vor incheia anul fiscal cu pierderi de aproape 100 de milioane de euro, iar Dzeko are cel mai mare salariu din lot, 7.5 milioane de euro pe sezon, asa ca este printre jucatorii de care clubul vrea sa se desparta in perioada urmatoare. De bosniac, care a mai jucat la Wolfsburg si Manchester City, se intereseaza Real Madrid, Inter Milano si Juventus, dar spaniolii au prioritate pentru ca oficialii Romei nu vor sa il cedeze rivalelor din Serie A.

„Galacticii” s-au interesat in ultimul an de Erling Haaland, Harry Kane, Pierre-Emerick Aubameyang, Kylian Mbappe sau Gabriel Martinelli, dar sumele cerute in schimbul acestora sar bine de 100 de milioane de euro, Asa ca cei 10 milioane de euro pentru transferul lui Dzeko par un chilipir, in conditiile in care este unul dintre cei mai in forma fotbalisti din Serie A. In acest sezon, el a evoluat in 32 de meciuri si a marcat 15 goluri in toate competitiile (211 partide si 102 goluri in total pentru romani), iar spaniolii i-ar pregati un contract pe doua sezoane.

In lotul lui Real Madrid se mai gasesc atacantii Karim Benzema (32 ani), Mariano Diaz (26 ani), Rodrygo Goes (19 ani) si Luka Jovici (22 ani), ultimul urmand sa fie vandut in aceasta vara, iar Benzema este curtat intens de PSG. De asemenea, clubul ii mai are sub contract la echipa secunda pe tinerii Marc Gual (24 ani), Pedro Ruiz (20 ani), Juanmi Latasa (19 ani) si Rodrigo Rodrigues (20 ani), in timp ce, in acest sezon, au fost imprumutati la alte cluburi Sergio Diaz (22 ani, Cerro Porteno), Dani Gomez (21 ani, Tenerife), Borja Mayoral (23 ani, Levante) si Hugo Vallejo (20 ani, Deportivo La Coruna).