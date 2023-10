Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter în Turcia!

Clasamentul golgheterilor din Super Lig este condus de Mauro Icardi (30 de ani) și Edin Dzeko (37 de ani), ambii fiind atacanți importanți ai lui Inter Milano, în ultimii ani.

Icardi și Dzeko, pe primele locuri în clasamentul golgheterilor

Icardi are 8 goluri înscrise (+ alte 4 în Champions League) pentru Galatasaray, ocupanta locului secund (22 puncte, 8 meciuri), iar Dzeko a marcat 6 goluri (+ alte 2 în Conference League) pentru liderul Fenerbahce (24 puncte, 8 meciuri). Următorii în clasament cu Aytac Kara (5 goluri / Kasimpasa), Sebastian Szymanski (5 goluri / Fenerbahce) și Mame Thiam (5 goluri / Kayserispor).

Sud-americanul a mai evoluat pentru Sampdoria, Inter Milano și PSG și are 8 selecții și 1 gol pentru naționala Argentinei, în timp ce veteranul din Balcani a mai fost legitimat la Zeljeznicar Sarajevo, Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, AS Roma și Inter Milano și are 133 de meciuri și 65 de goluri pentru reprezentativa Bosniei și Herțegovina. Ambii au fost foarte iubiți de fanii lui Inter Milano și au fost printre căpitanii "nerazzurrilor".

Super Lig, un campionat care a investit mult în aducerea de vedete

Sosirea celor doi fotbaliști din Seria A în campionatul turc face parte dintr-un plan de a atrage vedete internaționale pentru a relansa interesul pentru competiția internă.

În Super Lig sunt legitimați acum jucători importanți, precum Alex Oxlade-Chamberlain (Anglia / Beșiktaș), Davinson Sanchez (Columbia / Galatasaray), Dominik Livakovic (Croația / Fenerbahce), Jens Stryger Larsen (Danemarca / Trabzonspor), Fred (Brazilia / Fenerbahce), Eric Bailly (Coasta de Fildeș / Beșiktaș), Sofiane Feghouli (Algeria / Fatih Karagumruk), Lucas Torreira (Uruguay / Galatasaray), Michy Batshuayi (Belgia / Fenerbahce), Sam Larsson (Suedia / Antalyaspor), Ante Rebic (Croația / Beșiktaș), Mario Balotelli (Italia / Demirspor), Nelson Oliveira (Portugalia / Konyaspor), Wilfried Zaha (Coasta de Fildeș / Galatasaray), Nicolas Pepe (Coasta de Fildeș / Trabzonspor), Krzysztof Piatek (Polonia / Istanbul BB), Fredrik Midtsjo (Norvegia / Pendikspor), Dusan Tadic (Serbia / Fenerbahce), Dries Mertens (Belgia / Galatasaray), Nicolas Nkoulou (Nigeria / Gaziantep FK), Olivier Ntcham (Camerun / Samsunspor), Pione Sisto (Danemarca / Alanyaspor), Younes Belhanda (Maroc / Demirspor), Nani (Portugalia / Demirspor), Federico Macheda (Italia / Ankaragucu), Steven Nzonzi (Franța / Konyaspor), Leo Dubois (Franța / Istanbul BB) sau Stefano Sturaro (Italia / Fatih Karagumruk).

Deși se bazează în special pe tehnicieni autohtoni, majoritatea fiind foști mari jucători, cluburile au reușit să aducă și antrenori importanți, precum Patrick Kluivert (Olanda), Markus Gisdol (Germania), Ivo Vieira (Portugalia) sau Marius Șumudică (România).

Foto - Getty Images