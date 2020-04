Lovitura pe piata transferurilor! Real Madrid, aproape sa ramana fara un om de baza: jucatorul este dorit de PSG

PSG il doreste cu insistenta pe unul dintre cei mai importanti fotbalisti de pe Santiago Bernabeu.

PSG se va desparti in vara de Edinson Cavani, care va pleca liber de contract, iar oficialii echipei s-au orientat rapid catre un posibil inlocuitor.

Karim Benzema este principala tinta a parizienilor, fiind dorit de presedintele Nasser Al-Khelaifi, anunta cei de la Sport.es.

Benzema (32 de ani) mai are contract cu Real Madrid pana in 2022. Atacantul este golgheterul madrilenilor in acest sezon, cu 14 reusite.

241 de goluri si 133 de assisturi are Benzema in 501 aparitii pentru Real Madrid.

Francezul a ajuns pe Santiago Bernabeu in 2009, cand madrilenii plateau in schimbul sau 35 de milioane de euro. De atunci a reusit sa castige patru Ligi ale Campionilor, doua titluri de campion in La Liga, doua Cupe ale Regelui si doua Supercupe ale Spaniei.