- Rashford (min. 9) și Ferran Torres (min. 18) au adus victoria pentru Barcelona în ”El Clasico” împotriva rivalei Real Madrid.
- După această victorie, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și își asigură, matematic, titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului.
- Pentru Barcelona, acesta este titlul cu numărul 29. Cea mai titrată echipă din campionatul spaniol rămâne Real Madrid, cu 36 de titluri.
Olivia Rodrigo a atras toate privirile la ”El Clasico”
Olivia Rodrigo (23 de ani), o celebră cântăreață americană, nu a lipsit de pe Camp Nou la meciul dintre Barcelona și Real Madrid. Aceasta a fost aleasă de sponsorul principal al catalanilor, Spotify, pentru a-și promova albumul pe tricoul de joc al echipei pentru ”El Clasico”, așa cum s-a întâmplat, în ultimii ani, și cu alți artiști de top.
Artista a trăit la intensitate maximă meciul care a adus titlul cu numărul 29 în palmaresul celor de la Barcelona. Înainte de această partidă, Olivia a schimbat câteva vorbe cu Lamine Yamal, indisponibil pentru această partidă.
”Salutări, fani Barca! Sunt Olivia Rodrigo, îi urez Barcelonei baftă în El Clasico”, a fost mesajul transmis de cântăreață înainte de meci.