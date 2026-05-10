Rashford (min. 9) și Ferran Torres (min. 18) au adus victoria pentru Barcelona în ”El Clasico” împotriva rivalei Real Madrid.

După această victorie, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și își asigură, matematic, titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Pentru Barcelona, acesta este titlul cu numărul 29. Cea mai titrată echipă din campionatul spaniol rămâne Real Madrid, cu 36 de titluri.

Olivia Rodrigo a atras toate privirile la ”El Clasico”

Olivia Rodrigo (23 de ani), o celebră cântăreață americană, nu a lipsit de pe Camp Nou la meciul dintre Barcelona și Real Madrid. Aceasta a fost aleasă de sponsorul principal al catalanilor, Spotify, pentru a-și promova albumul pe tricoul de joc al echipei pentru ”El Clasico”, așa cum s-a întâmplat, în ultimii ani, și cu alți artiști de top.

Artista a trăit la intensitate maximă meciul care a adus titlul cu numărul 29 în palmaresul celor de la Barcelona. Înainte de această partidă, Olivia a schimbat câteva vorbe cu Lamine Yamal, indisponibil pentru această partidă.

”Salutări, fani Barca! Sunt Olivia Rodrigo, îi urez Barcelonei baftă în El Clasico”, a fost mesajul transmis de cântăreață înainte de meci.