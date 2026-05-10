După doar 20 de minute, Barcelona conducea cu scorul de 2-0 după golurile marcate de Marcus Rashford (minutul 9) și Ferran Torres (minutul 18).

Cum i-a enervat Kylian Mbappe pe fanii lui Real Madrid

Real Madrid se confruntă în ultima perioadă cu mari probleme, pe de o parte cauzate de tensiunile din vestiar și pe de altă parte cauzate de multitudinea de accidentări.

Pe Camp Nou, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a mers fără staruri precum Dani Carvajal, Dani Ceballos, Eder Militao, Arda Guler, Kylian Mbappe, Ferland Mendy, Rodrygo sau Federico Valverde.

Mbappe, poate cel mai important jucător al madrilenilor, s-a accidentat la antrenamentul desfășurat înaintea meciului și nu a mai făcut deplasarea. Francezul a fost extrem de criticat și acuzat de fanii lui Real Madrid că nu se dedică echipei.

Chiar dacă nu a făcut deplasarea alături de echipă, Mbappe a ținut să îi informeze pe fani printr-o poză postată pe rețelele sociale că urmărește meciul la TV și susține echipa de la distanță. Atacantul a distribuit însă poza atunci când meciul ajunsese în minutul 35, iar Real Madrid era deja condusă cu 2-0 de Barcelona.