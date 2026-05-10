Leo Saca, fundașul central în vârstă de 19 ani, are șanse minime să mai continue în tricoul blaugrana din sezonul următor.

Aventura jucătorului născut la Ialoveni (Moldova) în cadrul clubului iberic se apropie de final. Potrivit publicației spaniole Dario Sport, apărătorul nu a primit până în acest moment nicio ofertă pentru prelungirea angajamentului. Actualul său contract cu FC Barcelona U19 este valabil doar până la data de 30 iunie 2026.

Fotbalistul, care a cucerit anterior Liga Campionilor la nivel de tineret cu academia catalanilor, se află acum în atenția mai multor formații. Există interes pentru semnătura sa atât din partea unor cluburi din Spania, cât și din alte campionate de pe continent.

Profilul apărătorului cu dublă cetățenie

Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,84 metri, Leo Saca evoluează ca fundaș central și deține dublă cetățenie, reprezentând atât Moldova, cât și România. De-a lungul carierei sale internaționale recente, el a bifat deja 13 prezențe pentru naționala U21 a Moldovei. Înainte de a face pasul spre selecționata moldoveană de tineret, jucătorul a îmbrăcat tricoul echipelor naționale ale României la categoriile de vârstă U15 și U16.

