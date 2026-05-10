Aventura jucătorului născut la Ialoveni (Moldova) în cadrul clubului iberic se apropie de final. Potrivit publicației spaniole Dario Sport, apărătorul nu a primit până în acest moment nicio ofertă pentru prelungirea angajamentului. Actualul său contract cu FC Barcelona U19 este valabil doar până la data de 30 iunie 2026.

Fotbalistul, care a cucerit anterior Liga Campionilor la nivel de tineret cu academia catalanilor, se află acum în atenția mai multor formații. Există interes pentru semnătura sa atât din partea unor cluburi din Spania, cât și din alte campionate de pe continent.