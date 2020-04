Neymar, fata in fata cu decizia carierei: banii sau fericirea! Cat ar pierde brazilianul in cazul unui transfer la Barcelona 

Neymar Junior se afla in fata unei decizii importante, care ii poate defini cariera.

Brazilianul care a parasit-o pe Barcelona in 2017, insa a ajuns sa isi regrete alegerea cateva luni mai tarziu, va fi pus in vara in fata unei noi alegeri care i-ar putea defini cariera.

Dorit de catalani inca de anul trecut, Neymar are libertatea in acest an de a alege daca isi prelungeste contractul cu Paris Saint-Germain sau revine pe Camp Nou, pentru a juca alaturi de Leo Messi.

Astfel, Neymar se afla in fata a doua optiuni si unei singure alegeri: banii sau fericirea!

Parizienii ii ofera un contract colosal lui Neymar pentru a ramane pe Parc des Princes, asigurandu-i chiar si o marire salariala. Daca alege sa ramana, starul brazilian ar incasa 38 de milioane de euro anual salariul, plus alte cateva milioane pe care le primeste ca imagine a Bancii Nationale din Qatar. Astfel, in acest moment, Neymar incaseaza in jur de 52 de milioane anual, dupa cum scrie Mundo Deportivo.

Cealalta optiune a brazilianului este dorinta pe care o are inca de cand a plecat de pe Camp Nou, aceea de a reveni. Toate astea insa, vin cu o injumatatire a veniturilor, deoarece catalanii nu isi permit sa plateasca salariul colosal pe care Neymar il are la PSG.

Daca accepta sa revina la Barcelona, castigurile lui Neymar ar ajunge la 20 de milioane de euro, insa ar reveni alaturi de bunul sau prieten, Leo Messi, care, in momentul plecarii, i-a promis ca il poate face Balon de Aur.