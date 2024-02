Vasile Miriuță nu-i dă șanse la titlu unei forțe din Superliga: ”Fundașii nu știu să se apere, mijlocul nu e top”

Antrenorul, fără contract în acest moment, după ce a reziliat acordul cu Chindia Târgoviște, a declarat că una din echipele cu șanse mari la titlu nu va cuceri, până la urmă, campionatul.

Cum lupta la titlu devine din ce în ce mai interesantă, discuțiile despre cea mai bună echipă din Superliga se întețesc. Fost internațional maghiar, Vasile Miriuță și-a exprimat opinia despre o pretendentă la titlu.

Vasile Miriuță, de părere că Rapid nu va lua titlul

Rapid a făcut mai multe transferuri în precedenta pauză competițională, dar fostul fotbalist nu consideră că giuleștenii pot spera la locul 1, având ca argument zona mijlocului terenului, dar și numele pe care le au în lot în zona fundașilor.

Chiar dacă a avut un parcurs destul de bun în primele runde din 2024, Rapid nu l-a convins pe Vasile Miriuță că poate fi acolo, pe prima poziție la finalul play-off-ului. Nici prestația din duelul cu UTA, câștigat cu 4-1, nu l-a făcut pe antrenor să evidențieze faptul că jocul prestat de formația lui Bergodi poate aduce campionatul.

”Fundașii nu știu să se apere, acolo are probleme Rapid. Dacă vrei să câștigi campionatul, trebuie să ai linie de mijloc top, iar Rapid nu are! Are jucători de locul 2-3-4, nu de jucători cu care poți să câștigi campionatul.

În față are calitate extraordinară, șase jucători care joacă la fel de bine, aduc calitate, dar nu are linie de mijloc de top. Nu ai cum să iei campionatul doar cu jucători buni în față.

A câștigat cu UTA, dar cu FCSB și CFR nu poate câștiga, nu are cum!”, a spus Vasile Miriuță la Prima Sport.

Rapid, pe podium în Superliga

În urma victoriei cu UTA, Rapid a urcat pe locul 2 în Superliga României, la șapte puncte distanță de FCSB, care are un meci mai puțin, cel cu FC Voluntari. Giuleștenii au profitat și de egalul dintre Oțelul Galați și CFR Cluj, scor 2-2, și au urcat pe poziția secundă, cu două etape înainte de finalul sezonului.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în timp ce UTA Arad, care a rămas pe locul opt, va juca acasă cu FCU Craiova.