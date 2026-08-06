Tensiuni la Barcelona! Hansi Flick, înfuriat la culme de starul catalanilor

Tensiuni la Barcelona! Hansi Flick, înfuriat la culme de starul catalanilor La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hansi Flick a fost deranjat de unul dintre jucătorii importanți de la Barcelona.

TAGS:
BarcelonaHansi Flickferran torres
Din articol

Barcelona continuă să își contureze lotul pentru stagiunea care stă să înceapă, dar pe lângă veniri, catalanii ar mai putea avea parte și de plecări.

Hansi Flick își dorește ca situația transferurilor să fie rezolvată cât mai rapid, pentru a știi pe cine se poate baza.

Hansi Flick, supărat în urma declarațiilor lui Ferran Torres

Fotbalistul care a decis finala Campionatului Mondial cu golul său din minutul 106 ar fi dorit de PSG, iar într-un interviu oferit recent nu a exclus varianta de a semna cu formația pariziană.

Ferran Torres mai are doar un an de contract cu Barcelona și a transmis public că își dorește ca echipa catalană să îi arate că îl vrea în continuare, printr-o ofertă consistentă de prelungire.

Hansi Flick a fost înfuriat de felul în care Ferran Torres a ales să trateze situația public, conform Transfer News Live.

Catalanii sunt gata să discute cu jucătorul prelungirea contractului. În cazul în care nu va putea ajunge la o înțelegere cu Torres, Barcelona va asculta oferta lui PSG.

Mesajul lui Ferran pentru Barcelona

Într-o declarație acordată Sportico, Ferran a afirmat că rămâne calm în privința situației sale, însă așteaptă ca Barcelona să își demonstreze angajamentul înainte ca discuțiile privind prelungirea contractului să poată avansa.

„Barcelona trebuie să demonstreze că mă dorește. Pot veni să negocieze și, în cele din urmă, totul va fi discutat”, a declarat el.

Atacantul spaniol se află în continuare sub contract cu gruparea catalană, dar a recunoscut că viitorul său rămâne incert.

Ferran a fost întrebat și despre interesul unor cluburi europene de top, inclusiv PSG, și a recunoscut că o astfel de atenție este întotdeauna benefică pentru un jucător.

„Atunci când cluburi de acest calibru te doresc, este un lucru pozitiv.” Cota de piață a lui Ferran Torres este de 55.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a fost filmat desenând o declaraţie de dragoste pe stâncă, în zona Transfăgărăşan: „E doar o stâncă”. Val de reacții
Un bărbat a fost filmat desenând o declaraţie de dragoste pe stâncă, în zona Transfăgărăşan: „E doar o stâncă”. Val de reacții
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid sau Barcelona?! Rodri, față în față cu decizia carierei
Real Madrid sau Barcelona?! Rodri, față în față cu decizia carierei
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
FC Barcelona i-a stabilit prețul lui Ferran Torres! Cât costă atacantul care i-a adus titlul mondial Spaniei
FC Barcelona i-a stabilit prețul lui Ferran Torres! Cât costă atacantul care i-a adus titlul mondial Spaniei
Barcelona copiază modelul lui Real Madrid! Anunțul venit din Spania
Barcelona copiază modelul lui Real Madrid! Anunțul venit din Spania
Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €!
Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €!
ULTIMELE STIRI
Răzvan Pleșca așa cum nu l-ai mai văzut! Fostul portar, emoționat în direct la întâlnirea cu idolul său: „Am și acum un poster cu el”
Răzvan Pleșca așa cum nu l-ai mai văzut! Fostul portar, emoționat în direct la întâlnirea cu idolul său: „Am și acum un poster cu el”
”Te gândești la un transfer?” Dina Grameni, răspuns sincer
”Te gândești la un transfer?” Dina Grameni, răspuns sincer
Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor
Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor
Antonio Folha a făcut anunțul înainte de CFR Cluj - Tromso
Antonio Folha a făcut anunțul înainte de CFR Cluj - Tromso
Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor
Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Dan Petrescu a ales echipa la care revine: răspuns pentru Gigi Becali

Dan Petrescu a ales echipa la care revine: răspuns pentru Gigi Becali

Adrian Mihalcea, discurs incredibil înainte de UTA - Rapid: „Acest criminal a omorât vreo șase oameni”

Adrian Mihalcea, discurs incredibil înainte de UTA - Rapid: „Acest criminal a omorât vreo șase oameni”

Jovo Lukic, față în față cu transferul carierei! Clubul cu pretenții din top 5 campionate a intrat pe fir

Jovo Lukic, față în față cu transferul carierei! Clubul cu pretenții din top 5 campionate a intrat pe fir

Coman, transformare uluitoare: arabii au dezvăluit ce a făcut Florinel și au dat verdictul

Coman, transformare uluitoare: arabii au dezvăluit ce a făcut Florinel și au dat verdictul

Gigi Becali trebuie să spargă banca! Șefii lui „U” au spus pe câți bani pleacă Jovo Lukić la FCSB

Gigi Becali trebuie să spargă banca! Șefii lui „U” au spus pe câți bani pleacă Jovo Lukić la FCSB



Recomandarile redactiei
Răzvan Pleșca așa cum nu l-ai mai văzut! Fostul portar, emoționat în direct la întâlnirea cu idolul său: „Am și acum un poster cu el”
Răzvan Pleșca așa cum nu l-ai mai văzut! Fostul portar, emoționat în direct la întâlnirea cu idolul său: „Am și acum un poster cu el”
Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor
Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor
Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor
Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor
”Te gândești la un transfer?” Dina Grameni, răspuns sincer
”Te gândești la un transfer?” Dina Grameni, răspuns sincer
Antonio Folha a făcut anunțul înainte de CFR Cluj - Tromso
Antonio Folha a făcut anunțul înainte de CFR Cluj - Tromso
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
OUT! Barcelona își ia adio de la căpitan după 13 ani!
OUT! Barcelona își ia adio de la căpitan după 13 ani!
Hansi Flick, răspuns dur când a fost întrebat despre situația căpitanului: ”Nu este jucătorul Barcelonei!”
Hansi Flick, răspuns dur când a fost întrebat despre situația căpitanului: ”Nu este jucătorul Barcelonei!”
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
CITESTE SI
Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

stirileprotv Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

stirileprotv Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

stirileprotv A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!