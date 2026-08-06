Tensiuni la Barcelona! Hansi Flick, înfuriat la culme de starul catalanilor

Barcelona continuă să își contureze lotul pentru stagiunea care stă să înceapă, dar pe lângă veniri, catalanii ar mai putea avea parte și de plecări.

Hansi Flick își dorește ca situația transferurilor să fie rezolvată cât mai rapid, pentru a știi pe cine se poate baza.

Hansi Flick, supărat în urma declarațiilor lui Ferran Torres

Fotbalistul care a decis finala Campionatului Mondial cu golul său din minutul 106 ar fi dorit de PSG, iar într-un interviu oferit recent nu a exclus varianta de a semna cu formația pariziană.

Ferran Torres mai are doar un an de contract cu Barcelona și a transmis public că își dorește ca echipa catalană să îi arate că îl vrea în continuare, printr-o ofertă consistentă de prelungire.

Hansi Flick a fost înfuriat de felul în care Ferran Torres a ales să trateze situația public, conform Transfer News Live.

Catalanii sunt gata să discute cu jucătorul prelungirea contractului. În cazul în care nu va putea ajunge la o înțelegere cu Torres, Barcelona va asculta oferta lui PSG.