Ferran Torres a transmis un mesaj clar: „Trebuie să demonstreze că mă vor”

Ferran Torres a transmis un mesaj clar: „Trebuie să demonstreze că mă vor” Fotbal extern
SPORT.RO
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Barcelona l-ar putea pierde vara aceasta pe Ferran Torres.

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ferran torresBarcelona
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Articol scris de Matei Barbu

Ferran Torres (26 de ani) a vorbit din nou despre viitorul său în timpul turneului de promovare din Statele Unite, subliniind clar că Barcelona trebuie să demonstreze că îl apreciază cu adevărat înainte de a se discuta despre o eventuală prelungire a contractului.

Ferran Torres a transmis un mesaj clar către

Actuala înțelegere a atacantului în vârstă de 26 de ani expiră în 2027, iar lipsa progreselor în privința reînnoirii contractului a alimentat speculațiile legate de viitorul său.

În acest context, PSG a apărut drept principalul pretendent pentru eroul Spaniei de la Cupa Mondială, Luis Enrique dorindu-și o reunire cu acesta.

Internaționalul spaniol a recunoscut că interesul unor cluburi precum PSG este măgulitor, insistând totodată că prioritatea sa este să ia decizia care îi va aduce cea mai mare satisfacție.

Mesajul lui Ferran pentru Barcelona

Într-o declarație acordată Sportico, Ferran a afirmat că rămâne calm în privința situației sale, însă așteaptă ca Barcelona să își demonstreze angajamentul înainte ca discuțiile privind prelungirea contractului să poată avansa.

„Barcelona trebuie să demonstreze că mă dorește. Pot veni să negocieze și, în cele din urmă, totul va fi discutat”, a declarat el.

Atacantul spaniol se află în continuare sub contract cu gruparea catalană, dar a recunoscut că viitorul său rămâne incert.

Ferran a fost întrebat și despre interesul unor cluburi europene de top, inclusiv PSG, și a recunoscut că o astfel de atenție este întotdeauna benefică pentru un jucător.

„Atunci când cluburi de acest calibru te doresc, este un lucru pozitiv.” Cota de piață a lui Ferran Torres este de 55.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

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