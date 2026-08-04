Ferran Torres a transmis un mesaj clar: „Trebuie să demonstreze că mă vor”

Articol scris de Matei Barbu

Ferran Torres (26 de ani) a vorbit din nou despre viitorul său în timpul turneului de promovare din Statele Unite, subliniind clar că Barcelona trebuie să demonstreze că îl apreciază cu adevărat înainte de a se discuta despre o eventuală prelungire a contractului.

Ferran Torres a transmis un mesaj clar către

Actuala înțelegere a atacantului în vârstă de 26 de ani expiră în 2027, iar lipsa progreselor în privința reînnoirii contractului a alimentat speculațiile legate de viitorul său.

În acest context, PSG a apărut drept principalul pretendent pentru eroul Spaniei de la Cupa Mondială, Luis Enrique dorindu-și o reunire cu acesta.

Internaționalul spaniol a recunoscut că interesul unor cluburi precum PSG este măgulitor, insistând totodată că prioritatea sa este să ia decizia care îi va aduce cea mai mare satisfacție.