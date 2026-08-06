Fotbalul autohton a oferit, de-a lungul deceniilor, mai multe cluburi frumoase, demne de povestit nepoților. Țara noastră a fost reprezentată în cupele europene și de echipe mai mici, iar acestea au avut rezultate onorabile. Printre acestea se numără FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu sau Gaz Metan Mediaș. Din nefericire, niciunul dintre aceste trei cluburi nu se mai află pe prima scenă a SuperLigii.

Răzvan Pleșca, emoționat în direct

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE aduce în prim-plan cele mai importante personalități din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 4 august, moderatorul Andrei Grecu a purtat un dialog impresionant cu Răzvan Pleșca. Fostul portar s-a emoționat încă de la început, în studio aflându-se și Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Încă de la primele cuvinte rostite, Răzvan Pleșca a ținut să îi mulțumească lui Bogdan Lobonț pentru că l-a inspirat. „Pisica” a fost idolul copilăriei lui Pleșca, iar fostul portar de la Gaz Metan Mediaș a rememorat cu plăcere prima lor întâlnire. Mai mult decât atât, acesta s-a ales și cu un cadou de mare cinste: o pereche de mănuși.

„Bogdan Lobonț a fost idolul copilăriei mele! Am și acum acasă, în cameră, un poster cu el. Întotdeauna m-a inspirat. Am jucat de două ori împotriva lui când era la Dinamo. Știu că prima oară eram foarte emoționat și i-am cerut să îmi dea orice de-al lui. Orice a atins el, o jambieră, un chilot. Mi-a dat o pereche de mănuși, e și acum la loc de cinste în colecția mea”, a povestit Răzvan Pleșca.

Reacția lui Bogdan Lobonț nu a întârziat să apară, iar acesta a ținut să îi mulțumească lui Răzvan Pleșca pentru cuvintele deosebite adresate: „Apreciez mult gândurile tale bune”.