Cele două echipe se întâlnesc în prima manșă din turul al treilea preliminar UEFA Europa Conference League în Gruia, pe stadionul ”Constantin Rădulescu”. Meciul începe la ora 19:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Antonio Folha a făcut anunțul înainte de CFR Cluj - Tromso

Înainte de duel, Antonio Folha, ”principalul” din Gruia, a evidențiat că se așteaptă la o ”dublă” dificilă. Mai mult decât atât, tehnicianul portughez a explicat că echipa sa trebuie să fie extrem de concentrată la ora meciului și să se ridice la un nivel bun.

”Va fi o bătălie grea. Pentru noi vor fi două meciuri foarte dificile cu Tromso. Obiectivul este calificarea și toți suntem conștienți că dacă vom reuși va fi foarte bine pentru club.

De aceea trebuie să fim bine pregătiți pentru că vom întâlni o formație periculoasă, cu multă calitate. Evident că trebuie să fim pregătiți să îi opunem rezistență. Sper ca echipa noastră să fie la un nivel bun mâine seară.

Marian Huja și Viktor Kun nu sunt disponibili pentru acest meci. Dar avem jucători pentru a suplini aceste absențe”, a spus Antonio Folha la conferința de presă premergătoare meciului.

CFR Cluj a ajuns în al treilea tur preliminar după ce a învins-o cu 4-1 la general pe Alashkert. De cealaltă parte, Tromso a fost învinsă de gruparea din Cehia, Hradec Kralove, scor 1-4.