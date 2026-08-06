OFICIAL Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor

Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Decizia luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor Fotbal intern Ștefan Bană / Foto: Gabriel Chirea (Sport.ro)
SPORT.RO
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Ștefan Bană nu mai este jucătorul Universității Craiova.

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Ștefan Bană a fost, la un moment dat, văzut drept unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc. Evoluțiile fluctuante, cât și depresia, l-au ținut pe loc pe mijlocaș, astfel că, din nefericire, acesta nu a reușit, cel puțin pentru moment, să-și împlinească potențialul.

Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova

După ce prindea din ce în ce mai puține minute la Universitatea Craiova, Ștefan Bană a plecat împrumut la Oțelul. Deși a avut un început bun, tânărul fotbalist a intrat într-o depresie, iar un scandal cu colegii săi au făcut ca aventura de la Galați să se termine prematur.

Revenit la Universitatea Craiova, fotbalistul nu a mai evoluat în nicio partidă, iar vineri, 31 iulie, a postat un mesaj de despărțirea pe rețelele de socializare. Ulterior, postarea a dispărut, în condițiile în care plecarea sa nu era oficializată.

Joi, 6 august, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a publicat deciziile luate în ședința de miercuri, 5 august. Printre acestea s-a numărat și cea legată de încetarea contractului dintre Ștefan Bană și „Știința”.

„Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu data de 05.08.2026. Definitivă”, se arată în comunicatul CNSL vizavi de situația Universitatea Craiova - Ștefan Bană.

  • Stefan bana la otelul 5
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Ștefan Bană / Foto: Gabriel Chirea (Sport.ro)
Stefan Bană, primul din stânga / Foto: Gabriel Chirea (Sport.ro)
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Mesajul șters de Ștefan Bană

Ștefan Bană a evoluat în 32 de rânduri la prima formație a Universității Craiova. În acest timp a reușit să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive. După decizia luată de CNSL, fotbalistul poate posta din nou mesajul de despărțire.

„A venit momentul să-mi iau la revedere de la echipa pe care o iubesc din tot sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor colegilor alături de care am avut onoarea să colaborez în acești 11 ani.

Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care au crezut în mine și care încă mai cred în forțele mele. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor care au susținut mereu echipa și care ne-au fost alături în fiecare moment! A fost un capitol frumos din viața mea, pe care îl voi purta mereu în suflet, iar acum privesc cu încredere spre viitor și sper ca drumul care urmează să fie unul cât mai frumos și mai bun pentru mine. Vă mulțumesc tuturor”, s-a arătat în mesajul postat pe 31 iulie, care a fost șters mai apoi.

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