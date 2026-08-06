Ștefan Bană a fost, la un moment dat, văzut drept unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc. Evoluțiile fluctuante, cât și depresia, l-au ținut pe loc pe mijlocaș, astfel că, din nefericire, acesta nu a reușit, cel puțin pentru moment, să-și împlinească potențialul.

Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova

După ce prindea din ce în ce mai puține minute la Universitatea Craiova, Ștefan Bană a plecat împrumut la Oțelul. Deși a avut un început bun, tânărul fotbalist a intrat într-o depresie, iar un scandal cu colegii săi au făcut ca aventura de la Galați să se termine prematur.

Revenit la Universitatea Craiova, fotbalistul nu a mai evoluat în nicio partidă, iar vineri, 31 iulie, a postat un mesaj de despărțirea pe rețelele de socializare. Ulterior, postarea a dispărut, în condițiile în care plecarea sa nu era oficializată.

Joi, 6 august, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a publicat deciziile luate în ședința de miercuri, 5 august. Printre acestea s-a numărat și cea legată de încetarea contractului dintre Ștefan Bană și „Știința”.

„Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu data de 05.08.2026. Definitivă”, se arată în comunicatul CNSL vizavi de situația Universitatea Craiova - Ștefan Bană.