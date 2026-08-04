Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă

Ter Stegen este fără doar și poate unul dintre portarii de referință din ultimele două decenii. Deși a scris istorie la Barcelona, acesta i-a părăsit din nou pe catalani.

Ter Stegen, prezentat oficial la Ajax

Accidentările din ultima perioadă l-au tras în jos pe Ter Stegen. Văzut de mulți drept unul dintre cei mai importanți jucători de la FC Barcelona din ultimii ani, portarul nu va continua pe Camp Nou.

Revenit în această vară la Barcelona după ce a fost împrumutat la Girona în stagiunea precedentă, portarul a plecat din nou de la formația pregătită de Hansi Flick.

Mai exact, Ter Stegen a fost împrumutat pentru un an de către catalani în Olanda, la Ajax. Portarul a fost prezentat oficial de către „lăncieri”, iar fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, semn că venirea acestuia a fost extrem de așteptată.

„Suntem încântați să anunțăm transferul sub formă de împrumut pe un sezon al lui Marc ter Stegen de la FC Barcelona!”, s-a arătat în comunicatul clubului după ce jucătorul a fost prezentat oficial.