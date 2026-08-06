Giuleștenii se află pe poziția secundă în clasament cu șapte puncte. În primele trei etape, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat două victorii și un rezultat de egalitate.

Rapid le-a învins pe Sepsi OSK (în prima etapă, scor 1-0) și pe CFR Cluj (în a treia etapă, scor 3-1) și a remizat în deplasare în nordul Moldovei cu FC Botoșani (a doua etapă, scor 1-1).

”Te gândești la un transfer?” Dina Grameni, răspuns sincer

Vineri seară, de la 21:00, UTA o întâlnește pe Rapid la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La conferința de presă premergătoare duelului a fost prezent și Constantin Grameni. Printre altele, Dina a fost întrebat dacă se gândește la un transfer și a răspuns extrem de sincer.

Fotbalistul a indicat faptul că încă nu a realizat nimic în Grant și că nu se gândește să plece, chiar dacă obiectivul său e ca în cele din urmă să facă pasul în străinătate la un club important.

”Te gândești la un transfer? Momentan nu, nu se pune problema. Atât timp cât nu am realizat nimic la Rapid nu mă pot gândi mai departe să plec în străinătate.

Obiectivul meu e să plec la un club mai mare în afara României. Dar, din moment ce nu am realizat nimic aici, nu mă gândesc la o plecare”, a spus Dina Grameni.