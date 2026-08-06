INTERVIU Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor

Dan Chilom a jucat împotriva celor de la KuPS, adversara Craiovei. Cel mai ciudat lucru, atmosfera + Atuul finlandezilor Europa League Dan Chilom, românul care a evoluat în Finlanda. "Am jucat împotriva lui 'Hagi' al lor!" Accidentul când a fost transportat cu elicopterul, viața în Finlanda și comparația cu România
Alexandru Hațieganu
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KuPS - U Craiova e azi, de la 18:00.

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KuPSUniversitatea CraiovaFinlandadan chilom
Din articol
  • Partida KuPS - Universitatea Craiova, din primul meci al turului trei preliminar din Europa League, va avea loc azi, de la ora 18:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
  • Dan Chilom, fost portar, a jucat contra lui Kups Kuopio, adversara de azi a Universității Craiova. Întrebat de experiența avută la Kuopio, Dan ne-a furnizat câteva informații interesante despre campioana Finlandei. 

Salut, Dan. Chiar dacă au trecut ceva ani de când tu ai jucat în prima ligă finlandeză, pe postul de portar, sunt sigur că încă ne poți spune câteva lucruri inedite despre fotbalul de acolo. Cum ai ajuns să joci împotriva lui Kups, adversara Craiovei? 
Salut. Păi, am evoluat un sezon pentru IFK Mariehamn, formație din prima ligă finlandeză, și Kups Kuopio era și ea în prima ligă atunci. Am prins un joc la Kuopio, dar unul și în Cupa Ligii. La momentul respectiv, sezonul 2008-2009, Kups nu însemna ce înseamnă acum în fotbalul de acolo. Azi, sunt mult mai puternici. 

Dan Chilom: "Suporterii cântau non-stop"

Ce ne poți spune despre oraș, stadion, atmosfera de acolo?
Kuopio este în nord, sus de tot aș zice, la peste 400 km distanță de Helsinki. În oraș nu am fost să vizitez, eram în ziua jocului, dar am făcut o plimbare în jurul hotelului care era destul de central. Era un oraș liniștit, cu puțin peste 100.000 de locuitori. 

Stadionul are cam 4.500 de locuri, are o tribună înaltă, colorată în culorile clubului, alb-negru și îmi aduc aminte că suporterii făceau o atmosferă frumoasă, cântau non-stop. Aveau și tobe. De jur-împrejurul terenului sunt gradene mai mici, unde și acolo se strâng suporteri.

Dar ceva inedit despre echipă, ne poți spune? Chiar dacă au trecut anii…
Da, vă pot spune că se bazează și acum, ca și atunci, pe un joc fizic. În Finlanda, cam toate echipele de prima ligă fac câte două antrenamente pe zi, marțea, iar aceste antrenamente se fac în sala de forță. Au o cultură pentru dezvoltarea atletică, și lucrează enorm în sala de forță. 

Dar cel mai ciudat lucru pe care l-am trăit la Kuopio, s-a petrecut la începutul partidei, când pe o temperatură de 0-1 grade Celsius, administratorii udau gazonul sintetic din belșug. Îți dai seama că era o strategie a gazdelor, ei jucau cu niște crampoane speciale de sintetic, iar noi, cu ghete normale de plastic…am alunecat tot meciul. Am pierdut 1-3. 

Dan Chilom, fost fotbalist în Finlanda: "KuPS are un buget de 6-7 milioane de euro pe an"

Pe cine vezi favorită în meciul de joi? 
Păi, în Finlanda va fi mai complicat zic eu, chiar dacă Universitatea este de departe echipa mai bună. Am văzut că bugetele nici nu se pot compara, Kups are undeva la 6-7 milioane de euro pe an, în timp ce Craiova sare de 30 de milioane. Dar să nu uităm că nu joacă numai bugetele, dacă ne gândim că Auda a eliminat-o FCSB. . .

Kups a reușit doi ani să câștige titlul în fața unei echipe care este foarte puternică, HJK Helsinki, un club care s-ar bate la campionat an de an și în România. Să ne amintim că nu de mult că HJK a eliminat-o pe Farul în preliminariile Conference, deci asta spune multe despre adversara Craiovei, Kups, care domină fotbalul din “Țara celor o mie de lacuri” în ultimii doi ani. Totuși, campioana României este favorită certă pentru a merge mai departe. 

Să nu uităm că echipa finlandeză a jucat în grupele Conference sezonul trecut, deci nu poate fi nicidecum un adversar facil. 

Un pronostic, Dan? 
Deși fotbalul finlandez a crescut enorm, cred ca va fi o partida echilibrată la Kuopio, în retur, la Craiova, Universitatea se va impune și va merge mai departe. 

Mulțumim, mult succes cu școala ta de fotbal care îți poartă numele!
Mulțumesc și eu.

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