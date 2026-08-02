Barcelona copiază modelul lui Real Madrid! Anunțul venit din Spania

Barcelona copiază modelul lui Real Madrid! Anunțul venit din Spania La Liga
SPORT.RO
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Barcelona este gata să adopte o strategie inspirată de marea rivală Real Madrid.

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Jofre TorrentsBarcelonaajaxReal Madrid
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Potrivit publicației Cadena SER, oficialii clubului blaugrana au decis ca, de acum înainte, la transferurile fotbaliștilor formați în propria academie să păstreze 50% din drepturile economice ale acestora, dar și o opțiune de răscumpărare.

Barcelona schimbă strategia pentru jucătorii crescuți la La Masia

Modelul este inspirat direct de Real Madrid, club care a încasat în această vară aproape 200 de milioane de euro atât din vânzarea unor jucători crescuți în academie, cât și din procentele păstrate la transferurile realizate în trecut.

Primul fotbalist care va intra sub noua strategie este fundașul stânga Jofre Torrents, aflat foarte aproape de un transfer la Ajax.

Mutarea se va realiza sub forma unui împrumut cu opțiune de cumpărare în valoare de cinci milioane de euro. Dacă formația olandeză va activa clauza, Barcelona va păstra 50% din drepturile jucătorului și va beneficia de o opțiune de răscumpărare în valoare de 20 de milioane de euro.

Conducerea catalanilor intenționează să aplice aceeași formulă tuturor jucătorilor formați la La Masia care vor fi transferați în viitor.

  • 1 milion de euro este cota de piață a fundașului lateral
  • 4 meciuri oficiale a strâns în tricoul echipei mari în meciuri oficiale
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