Barcelona copiază modelul lui Real Madrid! Anunțul venit din Spania

Potrivit publicației Cadena SER, oficialii clubului blaugrana au decis ca, de acum înainte, la transferurile fotbaliștilor formați în propria academie să păstreze 50% din drepturile economice ale acestora, dar și o opțiune de răscumpărare.

Barcelona schimbă strategia pentru jucătorii crescuți la La Masia

Modelul este inspirat direct de Real Madrid, club care a încasat în această vară aproape 200 de milioane de euro atât din vânzarea unor jucători crescuți în academie, cât și din procentele păstrate la transferurile realizate în trecut.

Primul fotbalist care va intra sub noua strategie este fundașul stânga Jofre Torrents, aflat foarte aproape de un transfer la Ajax.