Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €!

Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €! La Liga
Alexandru Hațieganu
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PSG progresează în demersurile pentru transferul starului Barcelonei. 

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PSG se apropie de realizarea transferului lui Ferran Torres (26 de ani) de la Barcelona, marcatorul singurului gol al finalei CM 2026, Spania - Argentina 1-0.

Ferran Torres, aproape de transferul la PSG de la Barcelona

Negocierile dintre cei doi giganți ai fotbalului mondial progresează, după cum informează jurnalistul italian Nicolo Schira pe X

Ferran Torres

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Ferran Torres
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Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane este încrezătoare că poate să realizeze transferul internaționalului spaniol. 

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, „Rechinul” s-a înțeles deja cu PSG pentru un contract valabil până în 2031. 

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în 2022, după ce FC Barcelona le-a plătit celor de la Manchester City 55 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului spaniol.

Cifrele lui Ferran Torres

  • FC Barcelona: 207 meciuri jucate, 65 de goluri înscrise, 23 de pase decisive
  • Valencia: 97 de meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Manchester City: 43 de meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Valencia B: 12 meciuri jucate, un gol înscris, 5 pase decisive

PSG, în perioada de mercato

Echipa pregătită de Luis Enrique a bifat până acum o singură mutare. A fost adus de la academia lui AC Milan portarul în vârstă de 18 ani Alessandro Longoni, fiind considerat drept un jucător de perspectivă.

La capitolul plecări, parizienii s-au despărțit de Goncalo Ramos, Kang-in Lee, Noham Kamara, Gabriel Moscardo și Renato Marin. Ultimii trei au fost trimiși sub formă de împrumut la Espanyol, respectiv Nacional.

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