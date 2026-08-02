Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €!

PSG se apropie de realizarea transferului lui Ferran Torres (26 de ani) de la Barcelona, marcatorul singurului gol al finalei CM 2026, Spania - Argentina 1-0.
Ferran Torres, aproape de transferul la PSG de la Barcelona
Negocierile dintre cei doi giganți ai fotbalului mondial progresează, după cum informează jurnalistul italian Nicolo Schira pe X.
Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane este încrezătoare că poate să realizeze transferul internaționalului spaniol.
Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, „Rechinul” s-a înțeles deja cu PSG pentru un contract valabil până în 2031.
Atacantul a ajuns pe Camp Nou în 2022, după ce FC Barcelona le-a plătit celor de la Manchester City 55 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului spaniol.
Cifrele lui Ferran Torres
- FC Barcelona: 207 meciuri jucate, 65 de goluri înscrise, 23 de pase decisive
- Valencia: 97 de meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive
- Manchester City: 43 de meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Valencia B: 12 meciuri jucate, un gol înscris, 5 pase decisive
PSG, în perioada de mercato
Echipa pregătită de Luis Enrique a bifat până acum o singură mutare. A fost adus de la academia lui AC Milan portarul în vârstă de 18 ani Alessandro Longoni, fiind considerat drept un jucător de perspectivă.
La capitolul plecări, parizienii s-au despărțit de Goncalo Ramos, Kang-in Lee, Noham Kamara, Gabriel Moscardo și Renato Marin. Ultimii trei au fost trimiși sub formă de împrumut la Espanyol, respectiv Nacional.