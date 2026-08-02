Barcelona, din ce în ce mai aproape de pierderea starului de 55.000.000 de €!

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Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane este încrezătoare că poate să realizeze transferul internaționalului spaniol.

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, „Rechinul” s-a înțeles deja cu PSG pentru un contract valabil până în 2031.

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în 2022, după ce FC Barcelona le-a plătit celor de la Manchester City 55 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului spaniol.

Cifrele lui Ferran Torres

FC Barcelona: 207 meciuri jucate, 65 de goluri înscrise, 23 de pase decisive

207 meciuri jucate, 65 de goluri înscrise, 23 de pase decisive Valencia: 97 de meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive

97 de meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive Manchester City: 43 de meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 4 pase decisive

43 de meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 4 pase decisive Valencia B: 12 meciuri jucate, un gol înscris, 5 pase decisive

PSG, în perioada de mercato

Echipa pregătită de Luis Enrique a bifat până acum o singură mutare. A fost adus de la academia lui AC Milan portarul în vârstă de 18 ani Alessandro Longoni, fiind considerat drept un jucător de perspectivă.

La capitolul plecări, parizienii s-au despărțit de Goncalo Ramos, Kang-in Lee, Noham Kamara, Gabriel Moscardo și Renato Marin. Ultimii trei au fost trimiși sub formă de împrumut la Espanyol, respectiv Nacional.