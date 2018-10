Tensiuni la Barcelona! Cel mai scump transfer al verii vrea sa plece: L-a anuntat deja pe Valverde

Barcelona l-ar putea pierde pe cel mai scump jucator transferat in aceasta vara.

Malcom de Oliveira nu intra in planurile lui Ernesto Valverde si cere sa plece de la Barcelona, scrie Mundo Deportivo.

Cel mai scump transfer al catalanilor din aceasta vara este nemultumit de situatia in care se afla la Barcelona, acolo unde nu a prins decat 25 de minute de joc in acest sezon, in doar doua partide.

Malcom, adus pentru 41 de milioane de euro de la Bordeaux, vrea sa plece de la echipa catalana.

Mai mult, brazilianul in varsta de 21 de ani ar fi vorbit deja si cu Valverde si l-ar fi anuntat care sunt nemultumirile sale, scrie sursa citata. Acesta i-ar fi cerut antrenorului sa il lase sa plece daca nu va juca mai mult.

Transferul lui Malcom din aceasta vara a fost unul controversat. Roma si Bordeaux se intelesesera pentru brazilian, insa Barcelona a intervenit si si l-a adjudecat, in cele din urma, pe jucator, cu o oferta mai buna.