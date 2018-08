"Sa-i iertam? Poate daca ni-l dau pe Messi!" Mesajul DUR al celor de la Roma dupa ce Barca l-a 'furat' pe Malcom

AS Roma nu iarta asa usor lovitura primita de la Barcelona in transferul lui Malcom.

Catalanii i l-au furat celor de la Roma pe Malcom pe ultima supta de metri, cu toate ca mijlocasul celor de la Bordeaux se intelesese deja cu italienii.

Presedintele AS Roma, James Pallotta a marturisit ca Barcelona a prezentat scuze pentru modul in care a intervenit in acest transfer si a dezvaluit ce ar trebui sa faca clubul catalan pentru a fi iertat de italieni.

"Ceea ce a facut Barcelona nu a fost etic. Cei de acolo ne-au sunat ieri pentru a ne cere iertare, insa scuzele nu pot fi acceptate. Singura cale de a le accepta scuzele este daca ni-l dau pe Messi", a glumit Pallotta.

"Malcom voia sa vina la noi. Incheiasem deja intelegerea cu el pentru o clauza de reziliere de 120 de milioane de euro", a continuat presedintele Romei.

Malcom a ajuns de la Bordeaux la Barcelona dupa ce catalanii au achitat clauza de reziliere de 40 de milioane de euro. Cu o zi inainte sa ajunga la Barca, Malcom fusese anuntat de AS Roma, care batuse palma cu francezii pentru un transfer de 32 de milioane de euro cu 4 milioane sub forma de bonusuri.