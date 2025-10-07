Mossos d'Esquadra, forța de poliție din comunitatea autonomă Catalonia, a anunțat că se concentrează pe clarificarea unor presupuse nereguli financiare în operațiunile clubului FC Barcelona.



Probleme mari pentru fostul președinte Bartomeu și pentru ajutoarele sale

În prim-plan este transferul brazilianului Malcom, din iulie 2018, tranzacția fiind suspectată că ar fi fost folosită pentru a se sustrage sume de bani plății impozitelor către autoritățile fiscale spaniole. Această infracțiune ar fi fost realizată prin plata comisionului de 10 milioane de euro către firma Business Futbol Espana, pentru presupuse servicii de intermediere.



Anchetatorii suspectează că aceste servicii nu au fost niciodată furnizate sau au fost facturate la sume umflate, menite să justifice tranzacții financiare de o transparență dubioasă. Parchetul îl acuză pe fostul președinte, Josep Maria Bartomeu, și pe mai mulți dintre foștii săi directori - Oscar Grau, Jordi Mestre, Ignacio Mestre, Francisco Schroder și Jordi Moix - de management defectuos și de realizarea plății fără acordul consiliului de administrație al clubului. Fosta conducere a catalanilor este acuzată și de mituirea arbitrilor, într-un alt dosar.



Aportul lui Malcolm a fost neglijabil, acesta bifând 24 de meciuri și 4 goluri în singurul sezon petrecut pe Camp Nou. După ce a fost cumpărat cu 41 de milioane de euro de la Bordeaux, a fost cedat de Barcelona, un an mai târziu, pentru 41.5 milioane de euro lui Zenit St. Petersburg, care l-a vândut, la rândul său, în 2023, pentru 60 de milioane de euro în Arabia Saudită.

Malcom, campion în Rusia și Arabia Saudită, după despărțirea de Barcelona



Malcom Filipe Silva de Oliveira (28 de ani), cunoscut în fotbal ca Malcom, este născut la Sao Paulo și a evoluat pentru Corinthians (2014-2016), Bordeaux (2016-2018), FC Barcelona (2018-2019), Zenit St. Petersburg (2019-2023) și Al Hilal (2023-prezent).



Acesta poate evolua ca extremă dreapta, mijlocaș central ofensiv și extremă stânga și este cotat la 22 de milioane de euro. Are două selecții pentru naționala de seniori a Braziliei.



În palmares are Campeonato Brasileiro Serie A (2015), La Liga (2018-2019), Russian Premier League (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023), Russian Cup (2019-2020), Russian Super Cup (2020, 2021, 2022, 2023), Saudi Pro League (2023-2024), King's Cup (2023-2024), Saudi Super Cup (2023, 2024), medalia de aur la Jocurile Olimpice (2020), Superclasico de las Americas (2018), o finală de CM U20 (2015), Ligue 1 Goal of the Year (2017-2018), titlurile de golgheter și cel mai valoros jucător și includerea în echipa sezonului în Russian Premier League (2022-2023).

Foto - Getty Images

