Tensiunile continua la Real! Sefii le-au cerut starurilor de pe Bernabeu sa accepte reducerea salariilor! Ce se intampla la Madrid

Negocierile pentru un nou contract cu Sergio Ramos nu decurg deloc bine, iar madrilenii chiar i-au cerut capitanului sa-si reduca salariul, in cazul unui nou contract.

Problemele economice cauzate de coronavirus nu o ocolesc nici pe Real Madrid, clubul care mereu a fost un etalon pentru cheltuierea multor bani, mai ales in perioadele de transferuri.

Din sezonul viitor, conducatorii clubului au insa o alta problema, in conditiile in care Gareth Bale se va intoarce la club, iar salariul sau la Real Madrid va fi de 30 de milioane de euro pe sezon. Pentru a reduce cheltuielile, lui Ramos i s-a pus si acest lucru in vedere, in negocierile pe care le are cu echipa pentru prelungirea contractului.



Totusi, cand vorbim de salariul lui Eden Hazard, sefii echipei au apelat la problemele de sanatate pe care le-a avut belgianul, si incearca sa-l convinga sa accepte si el o diminuarea a veniturilor.

Recent au aparut informatii conform carora echipa din capitala Spaniei are datorii de 500 de milioane de euro, insa, majoritatea vin din costurile pe care le-a adus renovarea stadionului Santiago Bernabeu.