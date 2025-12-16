Giuleștenii se puteau distanța de urmăritoare în cazul unui succes, după ce FC Botoșani a remizat cu FC Argeș, scor 0-0, dar după pasul greșit făcut pe teren propriu, distanța față de locul doi este acum de un singur punct.

Victor Angelescu: ”Dacă vrei titlul, nu poți să pierzi puncte în astfel de meciuri”



Înainte de meciul cu FCSB, de pe Arena Națională, Victor Angelescu, acționarul minoritar, s-a arătat dezamăgit de rezultatul echipei sale din ultima etapă.



”Toate echipele care vor intra în play-off, vor avea șanse la play-off. Nu e un meci de intersecție cel cu FCSB. E un meci foarte important, dar nu unul crucial. E unul foarte important pentru că dacă avem un rezultat pozitiv o să terminăm anul pe primul loc.



Noi am avut rezultate bune, în play-off va fi diferit față de campionat. Pentru mine, era mai important meciul cu Oțelul, dacă vrei titlul, nu poți să pierzi puncte în astfel de meciuri”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.



Rapid a primit o peluză întreagă la derby-ul cu FCSB! Cât costă un bilet



Giuleștenii au anunțat luni că pentru Rapid - FCSB suporterii vor putea achiziționa bilete în toată Peluza I de pe Arena Națională, cu acces din Bulevardul Pierre de Coubertin.



Rapidiștii vor avea la dispoziție 8000 de tichete în peluza din Nor. La Inelul 1, un bilet costă 30 de lei, în timp ce la Inelul 2 costă 25 de lei, iar la Inelul 3, 20 de lei.

