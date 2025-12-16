Xabi Alonso, în pericol să fie dat afară?! Ce a spus antrenorul lui Real Madrid

Kylian Mbappe şi Rodrygo au marcat în acea victorie, care a venit pe fondul speculaţiilor din presă că viitorul lui Alonso ar putea depinde de acel rezultat.

Real Madrid îşi îndreaptă acum atenţia către Cupa Regelui, deplasându-se în runda a treia la Talavera, echipă din liga a treia valorică (RFEF I). Întrebat dacă victoria de duminică i-a schimbat situaţia, Alonso a spus că nu.

"Situaţia, înainte şi după, rămâne aceeaşi", a răspuns el, adăugând că are o comunicare foarte bună cu conducerea clubului.

"Suntem împreună în asta, fiecare cu propriile roluri, dar comunicarea noastră este fluidă, încrederea este constantă şi avem respect reciproc, ambiţie şi dorinţa de a ne îmbunătăţi", a spus Alonso.

De asemenea, el a respins sugestiile privind problemele din cadrul lotului atunci când a fost întrebat dacă relaţia sa cu jucătorii s-a schimbat.

"Întotdeauna am luptat pentru aceleaşi obiective. Ştim că există momente bune şi momente mai puţin bune, iar unitatea este fundamentală", a răspuns Alonso.

"Relaţiile se dezvoltă şi ajungem să ne cunoaştem mai bine în timp. Suntem în acel moment acum şi ne concentrăm pentru a termina în forţă înainte de vacanţa de Crăciun. Vrem să continuăm ceea ce facem, să construim pe baza acestui lucru şi să-l îmbunătăţim atât în vestiar, pe teren, în jocul nostru, în atac, în defensivă, în tot", a concluzionat el.

Agerpres

