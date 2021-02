Leicester - Liverpool, LIVE TEXT de la 14:30 | Meciuri de FOC in Europa! Programul zilei | Granada - Atletico, LIVE TEXT de la 15:00

10:47

Avem un weekend plin de meciuri interesante in cele mai tari campionate din Europa.





De exemplu, in Premier League, Liverpool o intalneste in deplasare pe Leicester, iar Manchester City primeste vizita celor de la Tottenham.





In Serie A, Juventus joaca pe terenul lui Napoli, iar Inter infrunta acasa Lazio, in timp ce in La Liga Atletico Madrid o intalneste in deplasare pe Granada, Barcelona joaca impotriva celor de la Alaves, iar Real Madrid primeste vizita celor de la Valencia.