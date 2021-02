PSG si Real Madrid, acord in cazul lui Ramos! Pactul facut de Perez si Al-Khelaifi. Anuntul presei din Franta

Sergio Ramos (34 ani) poate pleca de la Real Madrid in vara!

Madrilenii inca nu i-au propus prelungirea contractului capitanului lor, astfel ca au aparut deja zvonurile ca Ramos ar urma sa plece dupa 16 ani de pe Santiago Bernabeu.

Paris Saint-Germain s-a aratat interesata de fundasul central al lui Real, insa L'Equipe vine cu o dezvaluire inedita. Conform publicatiei, presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi i-a promis lui Florentino Perez ca nu va incerca sa il transfere pe fundas pana nu se incheie definitiv negocierile sale cu clubul pentru prelungirea contractului.

Situatia lui Ramos a declansat un real scandal in Spania, oficialii clubului fiind criticati ca nu incearca sa il tina pe capitan in continuare la club.

In acest sezon, Ramos a jucat 18 meciuri pentru Real Madrid, a reusit sa inscrie si 3 goluri si sa ofere si o pasa de gol. Mai mult decat atat, in absenta capitanului, madrilenii s-au chinuit in meciuri, iar in cateva dintre ele au suferit si infrangeri rusinoase.