Roș-albaștrii au obținut trei puncte chinuite la Clinceni, cu golul de 2-0 venit în minutele suplimentare (Alexandru Stoian, 90+5'). Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62.



Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României



Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: ”Vai de capul nostru! Nu câștigam niciodată”



Imediat după meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a fost plin de ironii într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport, spunând că eliminarea lui Daniel Șerbănică din minutul 56 a fost eronată.



”A fost foarte grea. Dacă Tănase nu centra și dacă Lixandru nu dădea gol cu stângul acolo.... noi am avut foarte multe ocazii, am ratat. Dacă nu era cornerul ăsta, nu cred că mai dădeam gol. Nu a fost nimic la Tănase când l-a tras Papeau, dacă nu se întâmpla asta, putea să rămână chiar 0-0 și puteau să ne dea ei chiar și un gol.



N-a fost roșu, cum să fie roșu? Nu cred că a fost roșu. Nu este, cum să fie fault? Nici nu l-a atins. Dacă nu ne ajuta arbitrul ăsta, vai de capul nostru. Nu câștigam niciodată”, a spus Becali într-o notă de ironie.

FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

