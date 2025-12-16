Rapid rămâne lider după 20 de etape, chiar dacă a pierdut cu 0-2 în ultima etapă, cu Oțelul Galați. Giuleștenii sunt, în continuare, favoriți pentru primul titlu după 23 de ani, în opinia specialiștilor, cu o cotă de 2.40.



Chiar dacă a ajuns pe locul doi, la un singur punct de primul loc înainte de ultima etapă din 2025, Dinamo nu mai este nici măcar a doua favorită la titlu. A ”căzut” pe poziția a treia în topul favoritelor, cred bookmakerii, cu o cotă de 4.50. A doua este Universitatea Craiova, cu 3.50.



A fost o etapă bună și pentru FCSB, care s-a apropiat de zona play-off-ului, dar campioana rămâne cu o cotă de 9 pentru o surpriză de proporții în a doua parte a sezonului.



Cotele de piață pentru câștigarea titlului din Superligă:



Rapid - 2.40

Universitatea Craiova - 3.50

Dinamo București - 4.50

FCSB - 9

FC Botoșani - 15

CFR Cluj - 30

FC Argeș - 50



OUT pentru meciul cu Rapid! Pierderi mari pentru FCSB în derby



FCSB va juca derby-ul cu formația giuleșteană din postura de formație cu probleme de lot. Pe lângă absențele cunoscute de la FCSB, se pare că David Miculescu și cu Daniel Bîrligea nu vor fi disponibili pentru derby-ul cu formația bucureșteană, conform Fanatik.ro.



Staff-ul nu a reușit să îi refacă la timp pe cei doi fotbaliști pentru a putea să își ajute pe colegii lor în meciul cu liderul din Superliga.

