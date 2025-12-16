FOTO A explodat când a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: "Nedreptate!"

A explodat când a văzut premiile de la FIFA The Best, apoi a șters tot: Nedreptate!
FIFA a organizat, marți seară, în Qatar, gala The Best în care au fost premiați cei mai buni fotbaliști ai anului.

Raphinha Natalia Rodrigues Belloli FIFA The Best
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului, iar francezul și-a trecut în cont o nouă distincție importantă, după ce în septembrie a cucerit Balonul de Aur.

Soția lui Raphinha, reacții dure după gala FIFA The Best

  • Ca în fiecare an, FIFA a realizat și cel mai bun prim 11 al anului, care a arătat astfel: Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Yamal, Dembele

O absență notabilă din acest prim 11 a fost cea a lui Raphinha, în condițiile în care brazilianul de la FC Barcelona a avut un sezon fabulos: 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri. În plus, a cucerit titlul în LaLiga și Cupa Spaniei, iar în Champions League a fost golgheterul competiției.

Natalia Rodrigues Belloli (26 de ani), soția lui Raphinha, a fost vizibil iritată de absența brazilianului din 11-le ideal ales la gala FIFA și a postat o serie de mesaje pe Instagram, acolo unde are peste 1,3 milioane de urmăritori.

"62 contribuții de gol, dar el nu merită să fie inclus în primul 11", "Raphinha e jucător de baschet?!", "NEDREPTATE!" sau "Nici măcar nu se mai ascund", au fost mesajele postate de Natalia Rodrigues Belloli pe Instagram Story după gala FIFA The Best.

La scurt timp, soția lui Raphinha a decis să șteargă toate postările.

Raphinha, dezamăgit și după Balonul de Aur

Raphinha a terminat doar pe locul 5 la gala Balonului de Aur din acest an, sub Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha și Mohamed Salah. Brazilianul recunoștea ulterior că a fost dezamăgit de această clasare.

"A fost o dezamăgire personală faptul că nu am câștigat Balonul de Aur. Când dai atât de mult, când muncești zilnic și simți că ai avut un sezon incredibil, e normal să te aștepți să te afli printre cei mai buni.

Locul 5 a fost o onoare, da, dar așteptările mele erau mai mari", spunea Raphinha, luna trecută.

Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo;

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: &rdquo;Vai de capul nostru! Nu c&acirc;știgam niciodată&rdquo;

Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: ”Vai de capul nostru! Nu câștigam niciodată”



