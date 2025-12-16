Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului, iar francezul și-a trecut în cont o nouă distincție importantă, după ce în septembrie a cucerit Balonul de Aur.

Soția lui Raphinha, reacții dure după gala FIFA The Best



Ca în fiecare an, FIFA a realizat și cel mai bun prim 11 al anului, care a arătat astfel: Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Yamal, Dembele



O absență notabilă din acest prim 11 a fost cea a lui Raphinha, în condițiile în care brazilianul de la FC Barcelona a avut un sezon fabulos: 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri. În plus, a cucerit titlul în LaLiga și Cupa Spaniei, iar în Champions League a fost golgheterul competiției.



Natalia Rodrigues Belloli (26 de ani), soția lui Raphinha, a fost vizibil iritată de absența brazilianului din 11-le ideal ales la gala FIFA și a postat o serie de mesaje pe Instagram, acolo unde are peste 1,3 milioane de urmăritori.



"62 contribuții de gol, dar el nu merită să fie inclus în primul 11", "Raphinha e jucător de baschet?!", "NEDREPTATE!" sau "Nici măcar nu se mai ascund", au fost mesajele postate de Natalia Rodrigues Belloli pe Instagram Story după gala FIFA The Best.



La scurt timp, soția lui Raphinha a decis să șteargă toate postările.

