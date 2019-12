SURPRIZA URIASA! Ce super antrenor vor catalanii sa aduca pe Camp Nou! Este principalul favorit sa il inlocuiasca pe Valverde

Fanii au votat antrenorul pe care si-l doresc la Barcelona.

Valverde a pierdut suportul fanilor si are zilele numarate la Barcelona. Cei de la Mundo Deportivo au facut un sondaj de opinie in randul fanilor catalani si 80% dintre raspunsuri erau in favoarea indepartarii lui Valverde. Doar 18.66% au considerat ca actualul antrenor trebuie pastrat si 1.33% s-au abtinut.

In aceeasi rubrica, un sondaj de opinie facea referirer la viitorul antrenor al Barcelonei, iar numele care a aparut in varful listei a fost Jurgen Klopp. Tehnicianul lui Liverpool a primit 33.6% din voturile catalanilor, in timp ce Ronald Koeman a primit 31.96%, iar Roberto Martinez 17.21%.

Jurgen Klopp a castigat Liga Campionilor, Super Cupa Europei si Mondialul Cluburilor in 2019, alaturi de Liverpool. In acest sezon de Premier League, "cormoranii" conduc detasat clasamentul cu 52 de puncte, la 10 puncte de locul 2, ocupat de Leicester si cu 2 meciuri mai putin jucate.

Sursa FOTO: Mundo Deportivo