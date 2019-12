Barcelona reactioneaza dupa El Clasico: contract nou pentru Messi! Daca accepta, se retrage de pe Camp Nou

Barcelona a demarat negocierile cu Leo Messi pentru semnarea unui nou contract.

Messi s-ar putea retrage de la Barcelona daca va accepta noua oferta a catalanilor. Discutiile au inceput deja intre presedintele clubului si tatal lui Messi, care este si impresarul acestuia, noteaza presa catalana.

Actuala intelegere a lui Messi cu Barcelona expira in 2021, iar sefii de pe Camp Nou ii propun prelungirea pana in 2023. Datele financiare raman neschimbate, la fel si clauza speciala care ii permite lui Messi sa plece la finalul fiecarui sezon fara niciun fel de compensatii.

Daca va semna noul contract, Messi se va retrage cel mai probabil in tricoul Barcelonei. Va avea 36 de ani in momentul in care noua intelegere va expira.