FOC SI PANICA TOTALA! Stelistul care a fost in MIJLOCUL HAOSULUI de la Barcelona! A postat imagini INCREDIBILE de la El Clasico

A fost la meci si a ramas interzis de ceea ce a gasit pe strazile Barcelonei.

Polonezul Gikiewicz a nimerit in mijlocul protestelor din Catalonia.

Atacantul aflat inca sub contract cu FCSB a avut bilete la VIP pentru cel mai mare meci al anului in La Liga. In drum spre stadion, Gikiewicz a asistat la confruntarile dintre protestatari si fortele de ordine. Barcelona a fost in centrul atentiei in toata Europa in ultima luna dupa disputele dintre separatisti si autoritatile spaniole.



Na ulicach Barcelony gorąco ... pic.twitter.com/5JuS1TP2ZE — Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) December 18, 2019