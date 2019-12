FABULOS | Dupa meciul cu Barcelona, cota i-a explodat! Cat a ajuns sa coste noua bijuterie din lotul lui Zidane! Inainte de EL Clasico valora doar 20 de milioane, e INCREDIBIL cat valoreaza acum

Cota unui jucator de la Real Madrid a crescut cu 30 de milioane de euro.

Real Madrid a remizat cu Barcelona, miercuri seara, scor 0-0. Madrilenii au avut o prestatie foarte buna pe Camp Nou ,iar un jucatorul care l-a scos din primul 11 pe Modric a ajuns sa coste 50 de milioane de euro. Este vorba de Federico Valverde (21 de ani), care a avut o prestatie foarte solida atat in Clasico, cat si in celelate meciuri in care a fost introdus de Zidane.

Inainte de partida cu Barcelona, pustiul minune al madrilenilor valora 20 de milioane de euro, iar in acest moment este cotat la 50 de milioane de euro pe transfermarkt.com