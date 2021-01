Suma URIASA pe care Messi o va incasa de la Barcelona chiar daca pleaca in vara! Starul de pe Camp Nou are bani de primit pana in 2025

Lionel Messi mai are contract cu Barcelona doar pana in vara acestui an.

Chiar daca va pleca de pe Camp Nou dupa terminarea contractului, argentinianul ar putea sa incaseze o suma importanta de bani de la clubul blaugrana.

Potrivit celor de la Marca, Messi va avea de incasat de la Barcelona 39 de milioane de euro. Asta pentru ca in 2017, la ultima prelungire contractuala dintre cele doua parti, clubul i-a promis fotbalistului un bonus de 78 de milioane de euro, o jumatate din aceasta suma fiindu-i virata in conturi lui Messi in iulie 2020.

Cealalta jumatate din bonus va ajunge la starul Barcelonei incepand de la finalul sezonului 2020/21, sub forma a 8 transe, care vor fi impartite pe durata a patru ani.

Astfel, Lionel Messi va avea bani de primit de la clubul blaugrana pana in 2025, catalanii fiind obligati sa ii vireze 39 de milioane de euro in conturi indiferent daca el alege sa plece sau sa ramana pe Camp Nou.

Messi va lua o decizie in ceea ce priveste viitorul sau, cel mai probabil, dupa alegerile prezidentiale de pe 24 ianuarie. Printre cluburile care incearca sa-i obtina semnatura argentinianului se afla Manchester City si PSG.