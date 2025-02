'Bonus' pentru Dinamo la derby-ul cu FCSB? Kopic a risipit ceața

Partida care se va juca pe Arena Națională suscită un interes enorm: FCSB e pe val, cu o calificare uriașă în optimile Europa League, iar Dinamo s-a autodepășit în acest sezon, sub comanda lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat a fost întrebat înaintea confruntării cu gruparea lui Gigi Becali dacă elevii săi vor fi motivați de o primă specială.

"În ultimele două meciuri jucate cu FCSB, ei au arătat calitate, mentalitate de campioni şi au meritat victoriile. De noi depinde să fim mai buni, să fim mai puternici în dueluri, să avem energie la nivel maxim, pentru că adversarii au calitate. Am spus deja că simt că sunt pregătiţi pentru lucruri mari în acest sezon. Şi au demonstrat asta pe teren.



Asta credeam şi acum câteva luni, când nu erau într-o formă chiar atât de bună. Dar am simţit că echipa are spirit, caracter şi calitate. În toate aceste meciuri din Europa au avut rezultate foarte bune şi pentru mine nu este o mare surpriză. De acum înainte devine din ce în ce mai dificil. Când ai asemenea rezultate, te poţi aştepta la orice. Cu siguranţă vor continua să lupte şi orice este posibil cu Lyon, care este un adversar foarte dificil. Joacă multe meciuri europene, ceea ce nu este uşor, dar am observat că au cifre bune la capitolul efort fizic, se recuperează bine după meciuri, ceea ce este foarte important. Când ai rezultate bune şi o mentalitate puternică, nu mai contează atât de mult câte meciuri ai jucat", a completat antrenorul dinamovist.