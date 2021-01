El este urmatorul 'Messi' al Barcelonei! Eto'o a dat VERDICTUL: "Face lucruri incredibile! Clubul trebuie sa il pregateasca"

Samuel Eto'o si-a ales principalul favorit sa devina numarul 1 la Barcelona dupa retragerea lui Messi.

Fostul atacant al Barcelonei il cunoaste in detaliu pe Leo Messi, capitanul catalanilor, alaturi de care a jucat la inceputul carierei argentinianului. Cei doi au format un atac letal in perioada lui Guardiola la Barcelona.

Camerunezul a comentat zvonurile unei posibile plecari a lui Messi de la Barcelona in vara, iar intr-un intervi pentru Sport Bible l-a numit pe succesorul starului argentinian in tricoul catalanilor: Ansu Fati.

"Cred ca el este indicat pentru viitor, face deja lucruri incredibile, cred ca clubul trebuie sa il pregateasca si sa aiba foarte mare grija de el. Sa speram ca el este cel care il va inlocui pe Messi", a spus Eto'o pentru sursa citata.

Ansu Fati este indisponibil in aceasta perioada din cauza unei accidentari suferite in luna noiembrie si este asteptat sa revina pe teren in martie. Pustiul de 18 ani al Barcelonei a strans deja 43 de meciuri la echipa mare, cu un total de 13 goluri si 5 assist-uri.