Barcelona incearca orice sa il tina pe Messi! Bomba inceputului de an in fotbalul mondial! Atacantul pe care vor sa il aduca langa el

Pentru Barcelona urmeaza alegerile prezidentiale, iar principalul obiectiv al fiecarui candidat este pastrarea lui Messi la echipa.

"Decarul" argentinian s-a aflat in conflict cu sefii Barcelonei in vara, iar acum poate negocia cu orice club, aflandu-se in ultimele 6 luni de contract. Pentru a-l convinge sa ramana, conducerea "blaugrana" il doreste pe Sergio Aguero, anunta The Sun.

Cei doi jucatori se cunosc inca de pe vremea junioratului si au fost colegi la nationalele de tineret ale Argentinei, formand o prietenie stransa.

Aguero este si el in ultimele 6 luni de contract, si poate semna gratis cu orice echipa. Cel mai bun marcator din istoria celor de la Manchester City, cu 256 de goluri, se poate intoarce in La Liga, unde a mai evoluat pentru Atletico Madrid la inceputul carierei.

Pentru nationala Argentinei a marcat 41 de goluri in 97 de selectii.

In acest sezon, Aguero a jucat doar 9 meciuri in tricoul lui Manchester City, in care a reusit sa inscrie si doua goluri.