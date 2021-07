Stadionul de 300 de milioane de euro a ajuns o ruina! Arena trebuia sa fie inaugurata in 2009 

Fanii Valenciei asteapta de 12 ani noua arena.

Pe 10 noiembrie 2006, fostul presedinte al Valenciei, Juan Soler, anunta un proiect grandios pentru clubul pe care il conducea. Acesta a prezentat publicului proiectul stadionului "Nou Mestalla". In acea perioada, Soler anunta ca Valencia va beneficia de cea mai moderna arena din lume si ca "liliecii" se vor muta in noua casa in 2009.

Presedintele clubului spaniol a dezvaluit ca stadionul va avea o capacitate de 80 0000 de locuri si ca va costa intre 250 si 300 de milioane de euro, urmand sa fie amplasata la 4 km de vechea arena a Valenciei. Insa, nici in 2021, "liliecii" nu si-au inaugurat noua casa si joaca tot pe vechiul Mestalla.

Prima problema a aparut pe 26 mai 2008, cand patru muncitori si-au pierdut viata, fiind striviti de o schela. Dupa o ancheta, in care lucrarile au fost suspendate, constructia stadionului s-a reluat, ca in februarie 2009 sa fie oprita definitiv din lipsa fondurilor. In 2011, urmatorul presedinte, Manuel Llorente, a incercat sa obtina un imprumut de la banca pentru a finaliza arena, dar a fost refuzat.

Conducatorii Valenciei au incercat sa modifice capacitatea stadionului in doua randuri, in 2013 si 2017, pentru a mai reduce din costuri, dar a fost in zadar. De la 80 000 de locuri au scazut la 61 500, ca varianta finala sa fie de 54 000 de locuri.

"Liliecii" vor trebui sa se mai confrunte cu o veste proasta. Autorizatia de constructie pentru "Nou Mestalla" expira pe 15 august 2021, iar potrivit Valencia diari, autoritatile locale nu mai doresc ca aceasta sa mai fie prelungita.