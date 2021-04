Verdict in scandalul de la Cadiz - Valencia! Ce se va intampla cu Juan Cala dupa ce Diakhaby l-a acuzat ca l-a abuzat rasial

Meciul dintre Cadiz si Valencia din ultima etapa de La Liga a fost intrerupt in minutul 26 dupa ce Mouctar Diakhaby l-a acuzat pe Juan Cala ca i-a adresat injurii rasiste.

Fundasul central francez al Valenciei a parasit terenul, iar in semn de solidaritate colegii sai au facut acelasi lucru. Meciul s-a reluat in cele din urma, insa fara Diakhaby care a fost inlocuit cu Guillamon, iar Cadiz s-a impus cu 2-1.

La aproape o saptamana de la acel eveniment, Liga Spaniola de Fotbal a emis un comunicat in care explica faptul ca nu au gasit nicio proba care sa conduca la ideea ca intr-adevar Cala l-ar fi abuzat rasial pe Diakhaby.

Astfel, cel mai probabil, fundasul de 31 de ani al lui Cadiz nu va primi nicio sanctiune in acest caz. Mai mult, el a declarat la doua zile de la eveniment ca intentioneaza sa il dea in judecata pe Diakhaby pentru ca i-a lezat imaginea in spatiul public prin aceste acuzatii.