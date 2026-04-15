Dublă finalistă de Champions League și fostă campioană a Spaniei, Valencia se zbate în mediocritate de ani buni. Sunt deja șase ani de când clubul nu a mai participat în competițiile europene, dar speranțele fanilor pentru o ”nouă eră” se leagă acum de noul stadion.
Valencia așteaptă inaugurarea stadionului ”Nou Mestalla”
Lucrările de construcție la ”Nou Mestalla” avansează, astfel că se așteaptă ca totul să fie gata în 2027. Proiectul a costat aproximativ 322 de milioane de euro, iar stadionul ar urma să se numere printre cele mai mari din Europa, cu o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.
Concret, 237 de milioane de euro din această sumă ar urma să fie plătite în aproximativ 28 de ani, iar 85 de milioane de euro dintr-un împrumut pe cinci ani, sumă pe care clubul speră s-o acopere din vânzarea vechiului stadion.
Conducerea clubului se laudă de ani buni cu proiectul noului stadion ”Mestalla”, iar acesta ar urma să fie o adevărată lovitură pentru Valencia, nu doar la nivel de imagine, ci și din punct de vedere financiar. Cei care conduc destinele ”liliecilor” speră să încaseze sume importante după deschiderea noii arene, care să asigure viitorul clubului.
Valencia speră să revină în prim-planul fotbalului european. Este un club de tradiție în fotbalul spaniol, care a reușit să aibă două prezențe în ultimul act din UEFA Champions League, în 2000 și 2001, ambele pierdute cu Real Madrid (3-0) și Bayern Munchen (1-1, 5-4 d.p.).
Valencia, departe de ce a fost
Valencia se luptă în partea inferioară a clasamentului în acest sezon. Chiar dacă este pe locul 14, distanța față de locurile retrogradabile este de doar trei puncte, cu șapte etape înainte de finalul sezonului.
În următoarea etapă, ”liliecii” se vor deplasa pe terenul celor de la Mallorca, ”vecina” de clasament din La Liga, ocupanta locului 15.