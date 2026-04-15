GALERIE FOTO ”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș

”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș La Liga
Una dintre echipele de tradiție din fotbalul spaniol se pregătește pentru inaugurarea noului stadion.

Dublă finalistă de Champions League și fostă campioană a Spaniei, Valencia se zbate în mediocritate de ani buni. Sunt deja șase ani de când clubul nu a mai participat în competițiile europene, dar speranțele fanilor pentru o ”nouă eră” se leagă acum de noul stadion.

Valencia așteaptă inaugurarea stadionului ”Nou Mestalla”

Lucrările de construcție la ”Nou Mestalla” avansează, astfel că se așteaptă ca totul să fie gata în 2027. Proiectul a costat aproximativ 322 de milioane de euro, iar stadionul ar urma să se numere printre cele mai mari din Europa, cu o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.

Concret, 237 de milioane de euro din această sumă ar urma să fie plătite în aproximativ 28 de ani, iar 85 de milioane de euro dintr-un împrumut pe cinci ani, sumă pe care clubul speră s-o acopere din vânzarea vechiului stadion.

Conducerea clubului se laudă de ani buni cu proiectul noului stadion ”Mestalla”, iar acesta ar urma să fie o adevărată lovitură pentru Valencia, nu doar la nivel de imagine, ci și din punct de vedere financiar. Cei care conduc destinele ”liliecilor” speră să încaseze sume importante după deschiderea noii arene, care să asigure viitorul clubului.

Valencia speră să revină în prim-planul fotbalului european. Este un club de tradiție în fotbalul spaniol, care a reușit să aibă două prezențe în ultimul act din UEFA Champions League, în 2000 și 2001, ambele pierdute cu Real Madrid (3-0) și Bayern Munchen (1-1, 5-4 d.p.).

Valencia, departe de ce a fost

Valencia se luptă în partea inferioară a clasamentului în acest sezon. Chiar dacă este pe locul 14, distanța față de locurile retrogradabile este de doar trei puncte, cu șapte etape înainte de finalul sezonului.

În următoarea etapă, ”liliecii” se vor deplasa pe terenul celor de la Mallorca, ”vecina” de clasament din La Liga, ocupanta locului 15.

Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
Cristi Săpunaru l-a „taxat” pe Alex Dobre: ce a spus despre Costel Gâlcă
Liverpool dă lovitura! E gata să semneze
Situație rară la Genoa: toți portarii rămân fără contract în vară. Planul lui Șucu și surpriza Consiglio
Rapid a luat decizia! Anunțul despre Costel Gâlcă după dezastrul din play-off
Simone Tempestini ia startul în noul sezon al Campionatului European de Raliuri, în Raliul Andaluziei. Ce a declarat
Cum e afectată Sepsi de înfrângerea lui Viktor Orban. Patronul Dioszegi a rupt tăcerea despre banii maghiarilor
Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali



Liverpool dă lovitura! E gata să semneze
Situație rară la Genoa: toți portarii rămân fără contract în vară. Planul lui Șucu și surpriza Consiglio
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali
Rapid a luat decizia! Anunțul despre Costel Gâlcă după dezastrul din play-off
Cum e afectată Sepsi de înfrângerea lui Viktor Orban. Patronul Dioszegi a rupt tăcerea despre banii maghiarilor
Ilkay Gundogan, decizie-șoc după ce a fost lăsat rezervă cu Valencia: "S-a săturat!"
O echipă imensă din Spania, dublă finalistă de Champions League, are un mercato à la Liga 1!
"Stadionul-fantomă" de 400 de milioane € ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A început montarea acoperișului
Stadionul de 300 de milioane de euro a ajuns o ruina! Arena trebuia sa fie inaugurata in 2009 
stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

