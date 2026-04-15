Dublă finalistă de Champions League și fostă campioană a Spaniei, Valencia se zbate în mediocritate de ani buni. Sunt deja șase ani de când clubul nu a mai participat în competițiile europene, dar speranțele fanilor pentru o ”nouă eră” se leagă acum de noul stadion.

Valencia așteaptă inaugurarea stadionului ”Nou Mestalla”

Lucrările de construcție la ”Nou Mestalla” avansează, astfel că se așteaptă ca totul să fie gata în 2027. Proiectul a costat aproximativ 322 de milioane de euro, iar stadionul ar urma să se numere printre cele mai mari din Europa, cu o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri.

Concret, 237 de milioane de euro din această sumă ar urma să fie plătite în aproximativ 28 de ani, iar 85 de milioane de euro dintr-un împrumut pe cinci ani, sumă pe care clubul speră s-o acopere din vânzarea vechiului stadion.