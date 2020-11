Real, INVINSA de VAR in La Liga! Valencia a CUTREMURAT galaxia lui Zidane cu trei goluri din penalty si autogol

Real Madrid si Valencia s-au intalnit in a noua etapa din La Liga.

Campioana en-titre din La Liga a inregistrat a doua infrangere din sezon, in deplasarea cu Valencia, 4-1. Benzema a deschis scorul in minutul 23, insa 'liliecii' au egalat 7 minute mai tarziu prin Musah, dar golul a fost anulat.

Ulterior, Soler a egalat din penalty, iar Varane a dus-o pe Valencia in avantaj cu un gol in propria poarta. La 7 minute dupa startul reprizei secunde, Marcelo a facut un fault dur in careu, iar Valencia a primit inca o lovitura de pedeapsa, transformata de acelasi Soler. Tot mijlocasul a bifat hattrick-ul din penalty, dupa inca un fault facut de Ramos in interiorul careului.

Real Madrid este pe locul 4 in La Liga, cu 16 puncte obtinute in 8 meciuri, la 4 puncte de liderul Real Sociedad, care are un meci in plus. Rivala Barcelona este abia pe locul 8, cu 11 puncte, insa cu doua meciuri in minus.