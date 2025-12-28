Lucrările pentru "Nou Mestalla" au început în anul 2006, iar în 2009 au fost oprite din cauza unor probleme financiare. Ulterior, șantierul a fost închis pentru mulți ani. După pandemie, clubul Valencia a început să caute surse de finanțare pentru a relua lucrările.
Epopeea noului stadion din Valencia se apropie de final. Clubul a obținut finanțarea necesară pentru încheierea lucrărilor, iar în prezent se montează acoperișul.
Lucrările pentru "Nou Mestalla" au început în anul 2006, iar în 2009 au fost oprite din cauza unor probleme financiare. Ulterior, șantierul a fost închis pentru mulți ani. După pandemie, clubul Valencia a început să caute surse de finanțare pentru a relua lucrările.
"Nou Mestalla" ar putea fi inaugurat în 2027, la 21 de ani de la începerea lucrărilor
Situația s-a schimbat recent, după ce clubul Valencia a obținut 322 de milioane de euro, sub formă de împrumut. E vorba de două credite, unul de 237 milioane de euro, iar al doilea în valoare de 85 de milioane de euro.
Chiar înaintea Crăciunului, pe 22 decembrie, Valencia a postat un clip video prin care anunță că a început instalarea stâlpilor exteriori care vor susține acoperișul.
Dacă lucrările vor decurge conform planului, atunci "Nou Mestalla" va fi inaugurat în cursul anului 2027.
Luând în calcul investiția de până acum și ultimele împrumuturi, proiectul "Nou Mestalla" ar putea depăși pragul de 440 de milioane de euro.
Va fi al 4-lea cel mai mare stadion din Spania
"Nou Mestalla" va avea 70.044 de locuri. Doar Camp Nou (105.000 locuri), Santiago Bernabeu (83.186 locuri) și Metropolitano (70.692 locuri) pot găzdui mai mulți spectatori.
Până când lucrările vor fi finalizate, Valencia va rămâne pe vechiul Mestalla. Bătrânul stadion are o capacitate de 55.000 de locuri.
