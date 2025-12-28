FOTO ȘI VIDEO "Stadionul-fantomă" de 400 de milioane € ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A început montarea acoperișului

Stadionul-fantomă de 400 de milioane &euro; ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A &icirc;nceput montarea acoperișului La Liga Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Epopeea noului stadion din Valencia se apropie de final. Clubul a obținut finanțarea necesară pentru încheierea lucrărilor, iar în prezent se montează acoperișul.

ValenciaNou Mestallala liga
Lucrările pentru "Nou Mestalla" au început în anul 2006, iar în 2009 au fost oprite din cauza unor probleme financiare. Ulterior, șantierul a fost închis pentru mulți ani. După pandemie, clubul Valencia a început să caute surse de finanțare pentru a relua lucrările.

Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Șantierul Nou Mestalla / Foto IMAGO
Actualul stadion Mestalla / Foto IMAGO
Actualul stadion Mestalla / Foto IMAGO
Actualul stadion Mestalla / Foto IMAGO
"Nou Mestalla" ar putea fi inaugurat în 2027, la 21 de ani de la începerea lucrărilor

Situația s-a schimbat recent, după ce clubul Valencia a obținut 322 de milioane de euro, sub formă de împrumut. E vorba de două credite, unul de 237 milioane de euro, iar al doilea în valoare de 85 de milioane de euro.

Chiar înaintea Crăciunului, pe 22 decembrie, Valencia a postat un clip video prin care anunță că a început instalarea stâlpilor exteriori care vor susține acoperișul.

Dacă lucrările vor decurge conform planului, atunci "Nou Mestalla" va fi inaugurat în cursul anului 2027.

Luând în calcul investiția de până acum și ultimele împrumuturi, proiectul "Nou Mestalla" ar putea depăși pragul de 440 de milioane de euro.

Va fi al 4-lea cel mai mare stadion din Spania

"Nou Mestalla" va avea 70.044 de locuri. Doar Camp Nou (105.000 locuri), Santiago Bernabeu (83.186 locuri) și Metropolitano (70.692 locuri) pot găzdui mai mulți spectatori. 

Până când lucrările vor fi finalizate, Valencia va rămâne pe vechiul Mestalla. Bătrânul stadion are o capacitate de 55.000 de locuri.

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
ULTIMELE STIRI
Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Îl mai recunoști? Fostul atacant de la Liverpool riscă acum pedeapsa cu închisoarea
Revenire de senzație? Marko Dugandzic e dorit de o echipă din Superligă
Alarmă la FCSB! 9 jucători pot pleca gratis în 2026
Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Iuliu Mureșan face scut &icirc;n jurul lui Louis Munteanu: &bdquo;Dacă unii nu pot dormi, eu pot!&rdquo;
&Icirc;l mai recunoști? Fostul atacant de la Liverpool riscă acum pedeapsa cu &icirc;nchisoarea
Alarmă la FCSB! 9 jucători pot pleca gratis &icirc;n 2026
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Gigi Becali dă de păm&acirc;nt cu Nicușor Dan: &bdquo;Nimic nu știe, habar n-are!&rdquo;
Ilkay Gundogan, decizie-șoc după ce a fost lăsat rezervă cu Valencia: S-a săturat!
O echipă imensă din Spania, dublă finalistă de Champions League, are un mercato &agrave; la Liga 1!
Stadionul de 300 de milioane de euro a ajuns o ruina! Arena trebuia sa fie inaugurata in 2009&nbsp;
FOTO! Ce SUPER arena de 75.000 locuri a fost lasata in PARAGINA din cauza CRIZEI!
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

