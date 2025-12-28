Lucrările pentru "Nou Mestalla" au început în anul 2006, iar în 2009 au fost oprite din cauza unor probleme financiare . Ulterior, șantierul a fost închis pentru mulți ani. După pandemie, clubul Valencia a început să caute surse de finanțare pentru a relua lucrările.

Îl mai recunoști? Fostul atacant de la Liverpool riscă acum pedeapsa cu închisoarea

Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”

Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”

"Nou Mestalla" ar putea fi inaugurat în 2027, la 21 de ani de la începerea lucrărilor



Situația s-a schimbat recent, după ce clubul Valencia a obținut 322 de milioane de euro, sub formă de împrumut. E vorba de două credite, unul de 237 milioane de euro, iar al doilea în valoare de 85 de milioane de euro.



Chiar înaintea Crăciunului, pe 22 decembrie, Valencia a postat un clip video prin care anunță că a început instalarea stâlpilor exteriori care vor susține acoperișul.



Dacă lucrările vor decurge conform planului, atunci "Nou Mestalla" va fi inaugurat în cursul anului 2027.

Luând în calcul investiția de până acum și ultimele împrumuturi, proiectul "Nou Mestalla" ar putea depăși pragul de 440 de milioane de euro.

