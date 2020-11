Marcelo, desfiintat de presa iberica dupa Valencia 4-1 Real Madrid: "Este inacceptabil"

Real Madrid a pierdut cu 1-4, in deplasare, contra Valenciei, intr-un meci in care arbitrul a dictat de 3 ori pentru "lilieci" lovitura de la 11 metri.

Marcelo a faultat in careu la una dintre lovituri, iar presa din Spania nu a trecut cu vederea acest lucru. Jurnalistii de la AS l-au numit pe brazilian "spectator de lux" si au scris ca "atitudinea lui nu este acceptata pentru un jucator profesionist ca el"

La primul penalty executat de Soler, care a fost ratat, Marcelo nu a avut reactie si nu s-a dus sa urmareasca mingea. Mai multi jucatori intrasera in careu inainte de executie, astfel ca arbitrul a dictat repetarea loviturii.

Real Madrid este pe locul 4 in La Liga, cu 16 puncte obtinute in 8 meciuri, la 4 puncte de liderul Real Sociedad, care are un meci in plus. Rivala Barcelona este abia pe locul 8, cu 11 puncte, insa cu doua meciuri in minus.