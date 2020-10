Ilie Poenaru a vorbit despre greselile de arbitraj de la meciul cu FCSB! Ce spune despre fotbalistii romani: "Au pretentii de parca am fi Barcelona sau Valencia!" 

Academica Clinceni a pierdut meciul disputat acasa impotriva lui FCSB, iar oficialii gazdelor acuza problemele de arbitraj.

Iulian Cristea trebuia sa primeasca cartonasul rosu direct, in minutul 75 al partidei, dar fotbalistul a primit doar galben. Academica Clinceni a contestat acest lucru dupa meci, oficiali ai FCSB-ului chiar confirmand greseala pe care a facut-o arbitrul Adrian Cojocaru.

Ilie Poenaru a declarat printr-o interventie telefonica la emisiunea Ora Exacta in Sport, faptul ca in zece oameni, FCSB nu ar mai fi reusit sa marcheze golurile victoriei, iar rezultatul ar fi ramas unul echitabil, prin care Clinceniul putea obtine macar un punct.

"Arbitrii intervin in niste momente cand tu poti castiga 1 punct sau 3 puncte, de la inceputul campionatului numai greseli de arbitraj au fost. Noi aseara meritam doar un punct, in afara de o bara si ocazia lui Morutan, nici FCSB nu a avut multe ocazii. Daca se acorda cartonasul rosu la Iulian Cristea, eu nu stiu daca se termina 2-0, in conditiile in care ei trebuiau sa faca schimbari, sa schimbe un atacant, nu cred ca se termina 0-2. Noi la Academica trecem printr-o schimbare, nu suntem omogeni", a declarat Ilie Poenaru in direct la Pro X.

Antrenorul de la Clinceni a tinut sa precizeze de ce Clinceniul a adus in aceasta perioada de mercato mai multi jucatori straini, in dauna fotbalistilor romani.

"Suntem criticati ca aducem straini, pai jucatorii romani care vin la noi daca ati vedea ce pretentii au, ne uitam daca ne cheama Clinceni ori Valencia sau Barcelona. Jucatori care la echipele lor nici macar nu prea evoluau cereau 7-8 mii de euro pe luna. Noi avem in lot undeva la 6-7 straini, iar media lor salariala ajunge undeva pe la 20.000 de euro pe luna pentru toti. Sunt foarte putine academii serioase in tara, in momentul de fata, nu mai vine mai nimic din spate. La doi dintre strainii adusi deja se intereseaza echipe din strainatate."

In opinia lui Ilie Poenaru, FCSB se poate bate la titlu daca va avea tot lotul apt si nu va mai avea probleme.

"CFR Cluj este o echipa puternica si bine organizata, cu un joc direct. FCSB e echipa de posesie, are trasee bine stabilite, cu jucatori rapizi si care fac diferenta, FCSB-ul se poate bate fara probleme la campionat in acest moment, atata vreme cat au tot lotul apt."