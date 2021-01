Spaniolii anunta CUTREMURUL la Real dupa eliminarea RUSINOASA din Cupa! Zidane si mai multi jucatori importanti ar urma sa paraseasca Santiago Bernabeu

Jurnalistii spanioli anunta ca aceasta umilinta ii va fi fatala lui Zinedine Zidane, care ar urma sa paraseasca echipa la sfarsitul acestui sezon.

"Conducerea lui Real Madrid nu intentioneaza sa faca imediat schimbari drastice, ci sa astepte finalul sezonului pentru a lansa un nou proiect la Real Madrid, fara mai multi protagonisti din prezent.

Decizia schimbarii antrenorului va veni la finalul sezonului. Nici Zidane nu planuieste sa demisioneze, nici conducerea nu vrea sa ia o hotarare acum", a notat Marca.

MARCA: Zinédine Zidane isn't planning on resigning and the Real Madrid board aren't planning on firing him at this moment. They'll wait until the end of the season to launch a new Real Madrid, with some of the star names moving on. pic.twitter.com/AWix1Z7Cs7