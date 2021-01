OFICIAL | FCSB a anuntat ca s-a despartit de Sergiu Bus! Cu cine a semnat atacantul pe care Gigi Becali il prezenta in vara cu mult entuziasm

Atacantul de 28 de ani a parasit echipa antrenata de Toni Petrea.

UPDATE 13:30 FCSB a anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook ca a ajuns la un acord cu sud-coreenii de la Seongnam pentru transferul lui Sergiu Bus.

"FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu 성남FC - Seongnam FC pentru transferul lui Sergiu Bus.

Atacantul in varsta de 28 ani, care a evoluat in 11 partide si a inscris 2 goluri pentru FCSB in acest sezon, si-a luat ramas bun de la colegii sai si se va deplasa spre Coreea de Sud, pentru a semna contractul cu noua sa echipa.

FCSB ii multumeste pentru contributia avuta in acest sezon si ii ureaza mult succes in continuare!", a transmis clubul ros-albastru.

Drumul lui Sergiu Bus (28 de ani) la FCSB a ajuns la final dupa doar 6 luni de zile. Atacantul a fost scos la vanzare in aceasta iarna de Gigi Becali, patronul echipei fiind nemultumit de prestatiile acestuia.

Becali i-a stabilit pretul de vanzare lui Sergiu Bus la 500.000 de euro, insa a taiat din pretentii si este gata sa il vanda pentru aproape jumatate de pret.

Fanatik anunta ca Gigi Becali a batut palma cu o echipa din Coreea de Sud pentru vanzarea lui Sergiu Bus si FCSB va incasa 300.000 de euro in urma transferului.

"Sergiu Bus e genul de atacant care mie imi place, nu am mai avut pana acum un asemenea jucator. Mobil, executie, da bine cu capul, viteza si forta. E un jucator care va intra bine in combinatie cu Man si cu Florinel Coman", spunea Gigi Becali in vara, la conferinta de prezentare a lui Sergiu Bus.

Doua goluri si o pasa decisiva a reusit Bus in 11 meciuri jucate pentru FCSB. Atacantul a semnat cu FCSB din postura de jucator liber si a primit o prima de 120.000 de euro din partea lui Gigi Becali.

Cota de piata a lui Bus e de 800.000 de euro, conform Transfermarkt.