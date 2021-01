"Acest rezultat nu este rusinos!" Declaratiile SOCANTE ale lui Zidane dupa ce Real Madrid a fost eliminata din Cupa Regelui de o echipa din liga a treia

Real Madrid a fost eliminata rusinos din 16-imile Cupei Regelui de o echipa din liga a treia.

Dupa infrangerea in fata celor de la Alcoyano, antrenorul campioanei Spaniei a declarat ca acest esec doare ca oricare alta infrangere.

Zidane a spus ca nu este un rezultat rusinos, ca isi asuma responsabilitatea si ca nu se gandeste la demisie.

"Adevarul este ca am incercat. Jucatorii au dat totul, am avut ocazii sa inscriem cel de-al doilea gol si pentru ca nu am reusit, s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Ne-a costat. Este un moment dificil.

Eu sunt antrenorul, responsabilitatea este a mea, mi-o voi asuma ca intotdeauna. Daca marcam cel de-al doilea gol, era un alt final. Acesta este fotbalul. Am jucat impotriva unei echipe din liga a treia si trebuia sa castigam jocul, dar nu a fost asa.

Nu este, insa, o rusine, nu este nimic de genul asta. Acestea sunt lucruri care se intampla intr-o cariera, trebuie sa iti asumi responsabilitatea, iar eu imi asum pe deplin. Nu ma gandesc sa demisionez. Vom continua sa ne pregatim. Trebuie sa ne gandim ca suntem in Liga Campionilor si mai avem si lupta pentru titlu", a declarat Zinedine Zidane, potrivit spaniolilor de la As.

Real Madrid a fost eliminata dupa prelungiri de Alcoyano, scor 2-1, golul victoriei fiind inscris in minutul 115, cand adversarii din liga a treia ai campionilor Spaniei erau in inferioritate numerica.